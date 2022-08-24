新劇接檔《禹英禑》播出　Yuri丁一宇坦言有壓力

韓國男星丁一宇與女團少女時代（少時）成員Yuri合演的ENA劇集《Good Job》將於今晚（24日）首播，兩人今午現身發布會，今次是他們繼去年合拍《打包袱—盜取命運》後第2度合作，丁一宇表示和Yuri一起拍攝很有安全感：「我要花很長時間才能跟人變得熟落，知道拍檔是她之後，覺得既安心又興奮。」

最近少時合體宣傳慶祝出道15周年的專輯《FOREVER 1》，問到要兼顧宣傳和拍攝會否覺得很辛苦，Yuri便表示：「我很努力做運動去鍛煉體力，我拍得好開心，在宣傳時也得到了成員給我的正能量，也因為有粉絲們的愛，令我充滿力量。」丁一宇就指有留意少時的活動，見到Yuri經常面露笑容，作為演員的他亦很尊敬Yuri。

劇集是接檔朴恩斌主演的人氣劇集《非常律師禹英禑》播出，《非》劇在播出後收視不斷上升，大結局更錄得17.5%的好成績，問到2人會否感到有壓力，丁一宇說：「《非》劇我看得很開心，最感謝的是能讓觀眾認識ENA這個電視台，說沒有壓力的話肯定是說謊，但我真的很努力去拍。」Yuri亦坦言感到有負擔：「我們接到了很好的棒，會盡全力將靈魂換上去的！」