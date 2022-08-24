馬德鐘唔介意新劇「執四攤」　黃智雯自加親熱戲自肥

無綫懸疑新劇《再見．枕邊人》（暫名）今日（24日）在電視城拜神，劇中演員馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇和鄭俊弘等都有出席，男主角人選方面，先後考慮過陳展鵬、袁偉豪及馬國明，但3人均有其他工作而未能參演，最後由馬德鐘「執四攤」頂上，馬德鐘直言不介意：「呢行經常係咁，我試過演緊都換咗第2個去演，所以唔覺係乜嘢，夾到檔期演係好幸運！（上一套《雙生陌生人》收視欠理想，會否有壓力？）唔會，收視有時好有時唔好，希望題材觀眾鍾意。」並透露今次角色不用搞笑，要周旋失蹤兼失憶的太太黃智雯和現任女友張曦文之間的三角關係。

智雯稱出道第一套劇《東山飄雨西關晴》就跟馬德鐘合作，之後都合作過兩、三套劇，今次第一次飾演夫妻，由於戲中她失憶，智雯笑言：「呢段我會做得幾唔錯，因為經常失憶。」問到他們可有親熱戲？她直言會自行加插親熱戲。馬德鐘就笑言雖然兩人一齊瞓，卻同床異夢，又踢爆智雯跟羅天宇有一段姊弟戀。智雯造型戴了眼鏡，成功減齡，笑言與羅天宇夾起來更具青春氣息：「天宇好大隻，佢仲會爆肌，（摸佢？）梗係即興加戲啦！」馬德鐘繼續取笑智雯：「就算冇都加落去。」