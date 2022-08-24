東冲有料到：Amazing Taiwan

好友兼旅遊達人溫士凱剛於台灣的旅遊展分享遊泰國經歷，並謂當地剛推出了泰國新航線，帶動了當地自由行旅客的旅遊意欲。（胡慧冲提供）

上星期香港舉行了國際旅遊展，另一邊廂台灣亦於同期舉辦了類似的旅遊展，而泰國旅遊局香港及台灣的辦事處亦分別於兩地會場設置攤位宣傳當地旅遊。

台灣辦事處更特別請來了當地甚具人氣的旅遊達人溫士凱（Danny Wen）前來分享旅遊經歷。Danny是我相識多年的好友，身兼Kansai觀光大使、北海道觀光大使，更係泰國官方「泰國之友Friends of Thailand」國家貢獻獎個人得主，可謂大有來頭。

問他台灣當地人會否因為最近的緬甸及柬埔寨事件，令他們對前往東南亞國家如泰國等旅遊有所顧慮或卻步呢？他回覆說是次旅遊展的反應相當好，很多人有興趣到泰國旅遊。

其實緬甸及柬埔寨事件中，台灣的受害者人數最多，但他們大都並沒有對泰國抱有反感。Danny更謂由於有廉航開了台灣跟泰國的新航線，甚至帶動了前往當地的自由行旅客呢。

緬甸及柬埔寨事件經報道後，真的對泰國旅遊業有影響嗎？眼見依然有很多來自歐美、台灣、馬來西亞及中國的旅客到當地旅遊，可見影響其實不大。期望事情可以早日解決，罪犯被繩之於法，受害人能安全獲救，沒有人再受到影響，令大家對旅遊重獲信心。

胡慧冲