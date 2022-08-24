【最後召集】月餅新味及優惠

還有不足一個月便是中秋佳節，各品牌於此時作最後衝刺，推出新口味、新包裝的月餅和各式優惠，還沒有拿定主意的各位，可以看清楚再選擇。

芳香茶系

茶香味濃

芳香撲鼻的茶葉，是月餅常用來入饌的食材。由松皇女王Esther Au開設的Dolce Dolce Kitchen & Gourmet，今年除有拿手的松露奶黃月餅，還全新推出茶系列月餅，細味茶香月餅禮盒內有抹茶蓮蓉、焙茶玫瑰紅豆及荔枝烏龍月餅。極尚品味月餅禮盒內有特濃朱古力奶黃及伯爵茶奶黃月餅，前者用上法國朱古力製作酥皮，後者選用澳洲伯爵茶葉加法國忌廉、北海道煉奶泡煮的茶味奶黃餡，餘韻悠長。（9月2日至3日開始換領）

茶湯解膩

在品嘗月餅時，來一杯茶湯，感覺剛好。高級粵菜食府和昌飯店今年和華芳茶莊合作推出茗茶禮盒，奶黃月餅選用法國牛油製作，入口酥脆，餡料軟滑。配上茶莊挑選的茗茶，品嘗時沖泡1杯，慢慢嘆最是寫意。而且是限量供應，感覺矜貴。（9月5日開始換領）

清爽冷泡茶

夏日炎炎，清爽冰涼的冷泡茶最得大家歡心。Soulgood Bakery今年首次推出中秋流心月餅，咖啡流心月餅選用阿拉比卡咖啡豆，香濃渾厚。奶黃流心月餅選用金沙鹹蛋黃，幼滑鹹香。除6件裝月餅禮盒，品牌還推出禮盒配獨家茶品，內裏配有自家製瓶裝冷泡茶鐵觀音和碳焙烏龍，清爽冷泡茶配流心月餅，滋味與別不同。（有現貨供應）

其他新味

和風味濃

主打高級日本優質食品店「哈妃」，今個中秋選用高質食材於香港自設餅房匠心製造了多款精品月餅，於即日至8月30日帶來全新的酥皮蜜蘭香迷你月餅和酥皮毛豆榛子迷你月餅，還有首度與日本有150餘年歷史、出品有「王室的禮物」美譽的菓子店「谷常」聯乘推出「月見」月餅禮盒等。今年全新的月餅禮盒以日本漆器盒為靈感設計而成，金與銀的色調糅合華麗與和式設計，高貴有氣派之餘，還喻意甜甜蜜蜜；盒內盛載有全新限量推出的酥皮蜜蘭香迷你月餅，以高山烏龍茶葉的單叢蜜蘭香磨粉，拌入紅莓乾顆粒作餡，茶香滿滿又口感豐富。另有兩款品牌經典口味，分別是酥皮奶黃迷你月餅及酥皮焦糖果仁迷你月餅，同樣以和式禮盒盛載，送禮夠晒體面。還有必試少有的毛豆榛子迷你月餅，以宮城特色甜品為靈感創作，以金黃鬆化的酥皮包住日本枝豆蓉，配以榛子，口感細膩綿密又富獨特豆香，是驚喜的新口味；即日至8月25日或之前預購更享早鳥優惠呢！

糅合新舊口味

近年主打現代健康概念飲食的鴻福堂，今年中秋亦帶來全新的「鴻福花月精品月餅」，一盒有迷你蛋黃白蓮蓉月餅、迷你宇治抺茶月餅及迷你陳皮豆沙月餅3款口味共6個月餅，有齊傳統口味的陳皮豆沙與蛋黃白蓮蓉與新派的宇治抹茶口味，加上全部香港新鮮製造，質素有保證。此外，品牌與台灣人氣品牌微熱山丘合作，預售「鳳梨奶黃月餅」，以及與FORBIDDEN聯乘推出的「榴槤冰皮月餅」月餅，精選套裝優惠更低至67折！

醇厚陳皮紅豆

有年份的陳皮，芳香醇厚，年份愈高愈珍貴。大師姐在今個中秋節，除有金華火腿五仁月餅、南棗琥珀核桃月餅和古法豬油三黃欖仁黃蓮蓉月餅外，推出全新的廿年陳皮紅豆沙月餅，內裏選用的新會20年陳皮，和軟滑的紅豆沙餡是絕配，再加一杯湯茶，幼滑醇厚。（有現貨供應）

純素三味

純素是近年大熱飲食潮流，高級法國菜餐廳Ma…and The Seeds of Life推出三色純素月餅，餅皮選用純素牛油、椰奶、有機豆奶粉和亞麻籽粉製作。純素奶黃月餅選用龍舌蘭糖漿、餡料加入泰國椰奶和純素椰子煉奶。低糖綠茶奶黃月餅選用高山綠茶和羅漢果糖漿，至於低糖伯爵茶奶黃月餅，選用斯里蘭卡茶葉，送到日本研磨後入饌，保持茶香。除月餅外，餐廳還推出三色純素月餅中秋禮籃，方便客人選擇。（有現貨供應）

馬拉風味

本地品牌外，今年亦有其他外國口味選擇。city’super除有換上新包裝的自家品牌月餅及酥皮月餅，還供應多個品牌的出品，來自馬來西亞的名馬斑蘭味冰皮椰子月餅，以100%天然新鮮椰子果肉配斑蘭外皮，清香甜美。另一款帝一榴金裝貓山王榴槤冰皮月餅，選用100%貓山王作餡料，啖啖肉夠香濃。 （有現貨供應）

抵買優惠

低至65折

臨近中秋，減價戰愈見激烈，香港榮華餅家由現時至9月10日，各款傳統月餅有低至65折優惠，品牌今年亦有2款新產品，由藝術家設計的十二肖「毅虎」月餅禮盒，內有4個流沙奶黃月餅及4個蛋黃白蓮蓉小月餅。B.Duck和品牌合作的流沙奶黃迎月月餅盒，以全新的雙層便當造型禮盒作包裝，可愛無比，盒子還附有筷子和湯匙，之後可用作餐盒使用，2款新品也有優惠價，消費時更開心。（有現貨供應）

聯乘有禮

外送平台都趁今個中秋節推出月餅，說的是戶戶送與充滿懷舊氣息的時代冰室合作、推出限量版精緻流心月餅套裝，一盒有兩款口味，包括流心奶黃月餅及流心燕窩月餅，前者是經典口味，幼滑香甜而不膩；後者加入養顏燕窩，味道香濃得來亦能嘗到燕窩的細緻口感，兩款皆配上流心餡料，食正近年月餅的大熱潮流。限量版月餅套裝，於8月31日前訂購更享早鳥優惠價。此外，外送平台更聯同基督教恩牧堂睦鄰中心，捐出250盒限量版套裝予青衣區的低收入家庭和小孩，為有需要人士送上溫暖，一起感受這個節日帶來的家庭團聚歡樂。

精緻木盒

近年月餅禮盒設計愈見精緻，有些更可於節日後留作其他用途。Gusteau’s 今年推出原木禮盒月餅系列，選用深色槐木打造盒子，木盒表面有防水塗層，蓋子可作擺放月餅的小托盤，精緻美觀，還提供免費刻名服務。盒內有蛋黃蓮蓉月餅 、蛋黃豆沙月餅 、迷你奶黃月餅、黑芝麻軟心月餅及凍頂桂花烏龍月餅5款口味。至於2個裝花好月圓月餅禮盒，客人可任選2款口味配搭，另外更有單個裝選擇，吃後木盒可用作儲物用途。由現時至8月31日還有早鳥優惠，最低至8折。（有現貨提供）

網購有So

因應疫情，網購發展迅速，不時推出的優惠亦吸引客人消費。香港喜來登酒店今年新推的華麗中秋月餅系列，選用鉛灰、淡香檳和茶褐色，盒面有金色滿月和中式雲霞，再加上不同顏色的內盒，配合雙黃白蓮蓉、迷你蛋黃奶黃和新出的迷你奶黃月餅四重奏，令人耳目一新。四重奏包括有咖啡流心、柚子鳳梨、鐵觀音和法芙娜朱古力口味。現於酒店網上商店訂購，可享75折優惠。（8月29日開始換領）

多重優惠

月餅優惠五花八門，大家梗要揀到最抵。Italian Tomato今年推出月見系列月餅，尊尚三品月餅禮盒內有迷你流心奶黃、流心焦糖咖啡和芝士奶黃月餅，另外還有流心奶黃月餅禮盒供應。由現時至8月26日延長低至63折早鳥優惠，8月27至9月10日除有推廣價外，網上有月餅券的限時網購價，指定信用卡可享折扣優惠，或有一款合你心水。（有現貨供應）

過癮芝士月餅

大家食過芝士月餅未呢？網上宅配超市Oisix今年帶來一款創意十足的芝士月餅，名為「迎月‧芝士」。有別於近年層出不窮的月餅口味，品牌今次反其道而行，以特製模具在芝士上壓出月餅的造型，吃厭倦了傳統月餅的巴絲打大可以一試！這款月餅型芝士十分特別，用上乳酸發酵製作而成，質感非常濃厚，稍微帶一點酸味，食法亦十分多變，可以搭配氣酒、提子乾等大人的食法，還可以加入水果和蜂蜜等適合一家大細享用。現時更推出早鳥優惠價，一個組合享95折、兩個組合享82折。