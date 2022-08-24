捲網紅輕生風波　林心如沉默3天首發聲：甚麼都不必說

台灣女星林心如早前突然發文，表示疑遭人冒充其助理及訛稱是其網紅姪女「荷莉」向品牌商討好處，澄清沒有姪女，更怒斥「這麼有空怎麼不好好的找個事做」，豈料事發後2天，該網紅荷莉竟驚爆輕生，旗下團隊交代事發經過，指原來捲入詐騙事件是員工失誤所造成，但荷莉選擇自己負上所有責任，估計終不勝壓力自殺，團隊亦透過荷莉的社交網交代其死訊：「她在22號凌晨選擇離開這個世界，她是個善良的人，甚麼都以別人為優先的人，對待員工亦是，雖然嚴格但是很大方，她終究打不過這次的心魔，她無病無痛了。」並指已向林心如方發電郵道歉，望能得到林心如的諒解及慰問，並將怒斥詐騙的文章下架，以降低外界對荷莉的傷害，不過未獲林心如方回覆。

至於林心如在爆出冒充風波後3天，終在昨晚（23日）更新社交網，上載兩張工作照，表明：「啊，啊，甚麼都不必說......」，今日（24日）又晒出一系列出席活動的照片，似乎未受事件影響如常開工，網民均紛紛力撐：「你沒有錯」、「本來就與你無關」、「懂你的都懂」。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626