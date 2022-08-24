陳智燊拍片嘲倫敦乜都貴被插離地　本尊回應：已盡量貼地！

藝人陳智燊（Jason）與太太宋熙年今日（24日）在尖沙咀出席英國樓盤活動。早前Jason到英國拍攝樓盤特輯外，更與因疫情多年沒見的爸爸，穿梭英國拍攝網上節目《JASON在英國》介紹英國日常生活情況。不過，他在節目中指倫敦百物騰貴，入油、交通費、酒店、吃東西相當昂貴，被當地的KOL指他以偏概全，Jason回應說：「我都有睇番啲comment，諗吓啱唔啱，其實每個城市都有唔同嘅地方，只係希望帶大家去認識唔同地方。（網民話你離地？）其實已經盡量去貼地，去之前啲朋友都話唔想睇名店、貴嘅餐廳，所以拍嘅時候都謹記住，去拍茶餐廳、搭車，都有講市區貴啲、郊外就平啲，節目都幾多元化，如果先播出蘇格蘭嗰集睇靚風景，相信反應會唔同，倫敦始終係一個個緊張啲嘅城市。」宋熙年則指：「我哋睇完啲意見，都會睇吓拍攝，同埋表達方面，會有啲咩可以改進。」

講到兩人可有移民大計，他說：「冇，難得有機會拍嘢，所以順度去探吓爸爸。」她則指今次拍攝的地方是老爺當年工作或去過的地方，今次父子行特別有意義。」不過，兩人坦言將來小朋友讀書也有分歧，Jason覺得英國多著名學府會較好，宋熙年則喜歡成長地澳洲：「我哋喺香港工作，所以香港係我哋嘅家，將來就睇吓啲小朋友鍾意邊度，同埋讀唔讀到書。」