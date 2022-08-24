李佳芯喪開工冇得瞓捱壞身子：真係好傷！

無綫節目《好聲好戲》第二季今日（24）在電視城舉行記者會，姍姍來遲的李佳芯（Ali）表示因之前要開會而遲到，她最近忙於自己的Project及主持工作，由她親自執導一套關於腦退化症的短片，尚欠後期便完成，希望能在10月推出，由於現時疫情數字回升，正考慮以哪種形式推出面世。曾以身體抱恙為由辭演劇集的她，透露身體已沒有大礙，但希望在工作和休息之間取得平衡，她說：「之前拍戲冇得瞓對我來講好傷，希望平衡，不過我知道好難，盡量！」

一向拍劇經驗較多，發現聲演也不錯，Ali笑說：「睇我戲睇得多，其實用聲演戲一樣咁出色，於是就膽粗粗參加，但結果係出人意表，用聲方面仍需訓練和進步，聲和戲是決一不可。（聲演令你有挫敗感？）我本身個人就很有挫敗感，冇人完美，有不足就去改，才會有進步。」

另外，袁偉豪透露試過配卡通片軍曹，一人聲演兩角，連配音員都被他大膽嘗試所感動。而蘇韻姿就稱這幾年都在拍《愛．回家之開心速遞》，對劇中角色「熊心如」認識好深，反而忘卻了真正的自己，今次參加《好聲好戲》嘗試聲演不同年紀和角色，感覺好玩，最難忘是演古裝要發怒鬧人，她說：「喺《愛．回家》冇鬧過人，冇特別諗一個對象去鬧，會做好個角色，希望出來效果唔係蘇韻姿，覺得鬧人難過喊戲，因為用好深中文，平時喺屋企都係用英文鬧細佬妹，不過覺得好突破，好有滿足感。」