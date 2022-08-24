賣命演出！古天樂頸椎骨換成鈦金屬　劉青雲腳傷拖足9個月

影帝古天樂（古仔）耗資4.5億港元製作的本港首部科幻電影《明日戰記》最近上映，兩位主角古仔與劉青雲日前接受訪問為電影宣傳。戲中二人需要穿上33磅重的盔甲拍攝，加上天氣酷熱及動作場面，過程辛苦，古仔笑言因盔甲穿着花時，連洗手間都不敢去：「又要著住件盔甲吊威吔，我拍完套戲瘦咗8至10磅。」青雲雖然未有拍到瘦，但坦言拍攝疲累又吃力，拍攝初期已受傷：「我傷咗右腳腳掌，但都要負傷拍完套戲，所以花咗9個月先好番。（拍呢套戲係大整蠱？）唔係，我之前拍《神探大戰》都辛苦，要着7件衫，呢套戲都係辛苦，天氣熱，唔止拍到底褲濕埋，連盔甲都倒得出水。」

問到古仔有否受傷時，他指拍攝時沒有，但拍完兩年後才發現頸椎出問題：「我去咗美國做手術，將頸椎兩節骨換成鈦金屬，應該係因為拍呢套戲長期著住咁重盔甲有關，我睇醫生嘅時候，醫生問我1至10級痛係幾級痛，我話係10級，我係長期痛，痛到要打嗎啡，而且瞓覺係唔可以轉身，只有一個位係唔痛。」他稱最搞笑是做手術前打麻醉針，藥力差不多發作時醫生突然要他簽字，他以為是生死狀，原來是關於手術過程中若發現第三節頸椎有問題的更換同意書，青雲即開玩笑說：「原來你咁痛，唔怪得之你喺片場經常黑口黑面，咁你依家咪好硬頸。」

雖然過程艱辛，拍攝有血有汗，但二人都深感值得，青雲認為今次是全新體驗：「有好多嘢我未見識過，有啲地方都好好玩，有機會都唔介意再拍科幻片。」問到古仔新片是否已結合了他所喜愛的科幻元素？他說：「我都鍾意外星人，今次都未放入去。（喺續集加入外星人？）續集就要睇埋呢套反應先。」對於導演指古仔要兼顧演出及監製工作以至精神分裂，他直言：「唔止精神分裂，仲拍到崩潰，因為好多事要處理，例如拍攝CG鏡頭用嘅綠布，買到冇晒，要自己染布，拍完都唔知點處理咁大量綠布。」

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香港麗思卡爾頓酒店