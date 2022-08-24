無窮之路II︱陳貝兒抵可可西里患急性失溫症　命懸一線

陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路II—無價之保》頭兩集探訪的地方，是位於全球最高海拔高原，青藏高原東北部、有「生命的禁區」之稱的可可西里。可可西里面積高達45,000平方公里，海拔近5,000米高，由於氣溫嚴寒、長年暴風雪，被指不適合人類生存。

眾人經過了一日暴風雪洗禮及長時期處身低含氧環境，鏡頭前數度氣喘的Janis身體終響起警號，更一度難過落淚，Janis說：「我已經着咗7層衫、4條褲同埋黐咗3個暖包，但拍攝當日因為喺冰湖旁邊，零下缺氧又吹咗強風成個鐘，着幾多層衫都冇用。上車後突然個頭好暈，後來醫生話我係急性失溫症。」

不過晚上保護站的休息環境亦沒有很好，除了要忍受進一步嚴寒，更要在「冇水冇電冇物資」情況下醫肚及休息，洗澡更是遙不可及的奢侈。Janis坦言雖然自己和攝製隊只體驗了很短時間，但已深深感受到當地守護者的艱難及偉大，Janis說：「除咗呢班守護者，仲有好多義工都係好無私，佢哋來自中國唔同嘅地方，喺可可西里傳承前人嘅夢想，共同守護綠水青山，令到整支攝製隊都好佩服同感動。」