朝比奈祐未　百變誘惑

做人唔可以墨守成規，喺適當嘅時候改變一下先容易成功！就好似日本寫真女優咁，雖然有樣又有身材，但係如果喺演出上冇乜變化，觀眾好快就會覺得乏味，而朝比奈祐未就經常為大家帶來不同誘惑，成功俘虜廣大觀眾！

增添女人味

喺日本寫真界中有唔少女優嘅長相極為相似，好似高橋凜咁，不論身材同樣貌都同寫真天后原幹惠相似，至於今日同大家見面嘅朝比奈祐未就同奈月紗奈相似喇。

紗奈行健康性感路線，不過近期佢已經上晒位，仲轉行搞NFT，所以已減少拍寫真；至於祐未嘅演出極盡挑逗，兩人嘅風格可以話各走極端。今年30歲嘅佢，比起初出道嘅時候，女人味更多添幾分，因為勤做運動，身材充滿健美感，肉地夠結實，加埋一對飽滿F奶，以及渾圓又彈手嘅極品美巨尻，體態相當誘人，而難得嘅係祐未雖然經常出席戶外攝影會，但係亦保持一身肌膚又白又滑，令呢副胴體更加吸睛！

直逼AV

祐未喺2016年推出第一隻寫真DVD，之後漸漸喺寫真界做出成績，例如喺2017年由《Weekly Playboy》舉辦嘅「美尻番付」選拔中獲封為「東之張出橫綱」，之後喺「2020年年度寫真偶像」選拔活動中獲得優秀獎。不過，祐未坦言原本唔係想拍寫真，因為佢係一位Cosplay愛好者，除咗經常以不同動漫扮相出席攝影活動，亦會自製服裝，後來喺一次攝影活動被藝能事務所社長發掘，安排佢做演員，不過因為發展得唔順利，之後就轉型做寫真女優。

講到祐未嘅寫真演出，每每為大家帶來不同主題，有時會扮女作家，有時就扮未來女戰士，好多時仲會玩埋SM元素，更出動好多情趣玩具，淫穢程度直逼AV作品，令觀眾睇到血脈沸騰呀！

朝比奈祐未經常出席攝影活動，之後就會將當中嘅性感照上載到社交網畀大家欣賞，寫真照題材豐富，保證令大家目不遐給。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-24-35