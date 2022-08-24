惠英紅首演失明人士　不停滴類固醇藥水有危險性

縱橫影壇數十年的影后惠英紅在改編自真人真事的電影《一路瞳行》中首度飾演失明人士，電影以新晉導演朱鳳嫻（Judy）的原生家庭故事及成長經歷為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。惠英紅與吳岱融為失明夫妻，在早前的優先場均口碑載道，惠英紅為了演好失明母親角色，在造型及事前準備都非常認真，除了素顏上陣、染白頭髮外，本身有乾眼症的她更主動要求配戴特技隱形眼鏡，令眼睛變白，在外觀上更貼近失明人士。惠英紅說：「過去幾十年拍戲都未試過戴隱形眼鏡，因為有一定危險性，但作為一個演員有時候也要犧牲試一試。」雖然戴隱形眼鏡有時會刮到眼睛變紅，但紅姐也毫無怨言，表示：「我一直滴着類固醇藥水，希望能支橕完這段時間。」

吳岱融同樣是首次飾演失明人士，在演繹上與紅姐有所不同，以睜不開眼睛方式來演，他透露拍攝前曾經到盲人按摩店取經，留意對方細節，覺得失明人士在觸摸物件上十分純熟，不是想像中的慌忙，所以在拍攝時特別加入這細節。

Judy與父母相處多年已經非常熟悉失明人士的生活細節，大讚惠英紅捨易取難用一個較難的方式去演繹，說話時很多面部表情都演得非常傳神，而岱融哥就演繹到想睜大雙眼但睜不大開的感覺，因此非常感謝每一位演員。