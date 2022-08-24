越南Cosplayer　性感奔放

性感Cosplayer唔止日本至有，事關隨住Cosplay文化傳揚，世界各地亦出現唔少性感火辣嘅Cosplayer，而佢哋嘅性感度更係令人大開眼界，其中就有呢位嚟自越南嘅Kappan。

扮得神似

何謂性感Cosplayer呢？就係佢哋化身成露肉度相當高嘅動漫角色，唔單止露出大半球同深溝，甚至乎差少少就露全相嗰種。雖然呢種極限級嘅性感Cosplayer喺日本有唔少，但估唔到原來越南都到有，好似Kappan就係其中之一。

現居於越南胡志明市嘅佢，雖然佢嘅社交平台帳號喺上年11月先至開設，但其實早喺佢進軍網絡界之前，就已經喺Cosplay界薄有名氣，更喺疫情前經常到日本及世界各地以Cosplayer身份參加各種Cosplay活動，憑住迷人嘅樣貌及性感服飾，成為活動現場嘅焦點之一。據佢講，其實無意咁性感，只係忠於動漫原著角色，可以將佢哋嘅性感魅力展現出嚟而已，為咗扮得神似，更試過將自己全身塗成古銅色添！

吸金力強

作為觀眾最為欣賞嘅，除咗佢神還原角色造型外，仲有係佢超火辣嘅身材，皆因Kappan唔單止樣貌甜美，激凸嘅上圍加上性感嘅服裝真係超吸睛，而大膽又豪放嘅佢，有時更會挑戰超性感嘅造型，好似胸前僅貼上兩塊乳貼，或者用膠帶遮住重要部位，睇到人有心跳加速嘅感覺。

上年開設社交平台嘅佢，憑住喺Cosplay界嘅人氣，於短時間內便獲得逾2萬位粉絲，足見佢深受歡心，不過佢覺得仲未夠，為咗令大家可以感受到世界各地Cosplayer嘅性感魅力，佢喺社交網經常推介歐美嘅火辣Cosplayer畀大家欣賞。此外，佢更食住個勢，開設會員制官網，又喺Fansly開設收費粉絲俱樂部，當中分享更性感更火辣嘅寫真照，既能冧到粉絲又能吸金，Kappan果然係有商業頭腦。

現時Kappan嘅社交網站已有2.6萬位跟隨者，當中有好多唔同Cosplay造型嘅性感照，甚至真空上陣，只用雙手遮住兩點，火辣度真係爆燈，大家快啲Click入去睇睇喇！