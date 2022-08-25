【是日通勝】

農曆七月廿八

壬寅年 戊申月 庚戌日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：晚上11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、掃舍、安葬

忌：移徙、交易、嫁娶

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、25、29、33

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業順利，但財運一般，收入比預期遜色。

金牛座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

雙子座：不乏與人互動的機會，謹記害人之心不可有。

巨蟹座：受霉運干擾，已婚者切忌忽略另一半的感受。

獅子座：事業發展穩步向上，遇到複雜問題也不怕。

處女座：財運有點差，處理錢銀問題切忌意氣用事。

天秤座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

天蠍座：處理感情問題忌拖泥帶水，否則會小事化大！

人馬座：運勢比別人高一線，宜把握時機努力追夢。

山羊座：工作運平平，正視溝通問題，可化險為夷。

水瓶座：人紅是非多，即使運氣好，也要保持低調。

雙魚座：單身者切忌守株待兔，否則難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）龍 是非多

鼠：渴望成功的想法強烈，工作上表現積極。

牛：求知欲強，抽空自我增值，獲益良多！

虎：運勢達高峰，個人才華可得到盡情發揮。

兔：精力旺盛，工作表現佳，收穫超乎想像。

龍：是日沖煞，情緒不穩，易招惹人事紛爭。

蛇：做事踏實，易獲貴人提攜，前途光明。

馬：獲財神眷顧，家中長輩是你的經濟後盾。

羊：對自己要求太過嚴謹，壓力也隨之增加。

猴：工作順利，阻力消失，一切盡在掌握中。

雞：被瑣事弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

狗：金錢運欠佳，須小心理財，提防受騙。

豬：財運低迷，忌投機取巧，以免血本無歸。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

風水屋的幫助力量

家居風水可以分類為上、中、下三等。

上等：對事業和健康都會有上升助力；做生意者事事順利，機遇甚至會自動找上門。

中等：對事業和健康都有一種承托力，不至於走下坡。

下等：有一種向下的牽引力，做事吃力不討好，健康下滑，事倍功半。

很多人亦會質疑，風水好屋為何會出現健康問題？

我們必須知道，地球上每一種物質都會老化，必然會經歷生、老、病、死，無可避免。

住在一間上等風水屋，同樣會出現生、老、病、死的現象，可是好風水屋會給予我們改善、治愈的機會。就算身體上有疾病需要動手術，都會給予我們一個好好調理身體的機會，從而能夠走得更遠。

相反，住在一間下等風水屋，當疾病降臨時，未必會給予我們時間或機會去調整身體。像突如其來的頑疾、突發性心臟病或中風，當發生之時，經已是難以補救。

很多人誤把風水當作家居萬全保險，以為可刀槍不入！現實並非如此。