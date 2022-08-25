鼓起勇氣重返舞台　Luna自爆患抑鬱症：好怕聽電話

韓國女團f(x)自2016年11月推出專輯《4 Walls》之後，再沒有進行團體活動，成員於2019年與SM事務所約滿，之後各自簽約不同事務所進行個人發展，但事務所一直沒有宣布組合解散，而成員Luna現時是HUMAP CONTENTS事務所的旗下歌手，昨日（24日）她公開最近參演音樂劇《KPOP》的照片，並發文自爆近年患上抑鬱症和恐慌症。

她在文中回想當年以偶像組合身份活動時只有10幾歲，而當時她的記憶裏只有地下練習室、吞拿魚紫菜包飯和眼淚：「我真的好辛苦，從來沒有跟任何人說過，但我覺得我已經好努力去活自己的人生。」她指過去3年間因為抑鬱症和恐慌症而難以站上舞台，感到十分痛苦。

她坦言今次亦很擔心演得不好，怕令家人和粉絲失望：「我真的想過放棄，即使是我好喜歡的人，我也好害怕和他們見面，甚至只要收到短訊和電話，我的手腳都會發抖。」她指多得在身邊支持她的家人、事務所同事和粉絲，令她能鼓起勇氣回歸舞台：「雖然我還未完全康復，但我起碼能好好地撐着，生活得很好，我想跟和我一樣承受這份痛苦的人說『直至我們康復那天都不要自己一個人受苦，我們一起克服吧』。」