吳克羣回到20歲狀態　爆王心凌渴望睇佢跳舞　

台灣藝人吳克羣近日全力衝刺工作，全新創作專輯《銀河裏擁抱》大獲好評，而他亦正為內地綜藝節目《披荊斬棘》拍攝中，與蘇有朋、任賢齊、林峯、潘瑋柏等共32位男星同台競爭。日前他以白色西裝帥氣造型登上「初舞台」，特別選唱代表作《為你寫詩》Remix版本辣㷫觀眾！這首青春回憶殺瞬間引發網友激烈討論，紛紛表示吳克羣將成團。初舞臺表現亮眼，現場觀眾集體K歌大合唱，值得欣喜的是，吳克羣與潘瑋柏、張震嶽、楊長青組成小隊，獲全場觀眾投票火力值最高票數的一隊。

至於之前於《乘風破浪》中奪冠的王心凌日前更相約吳克羣及潘瑋柏吃飯敍舊，她更特別為吳克羣打call「加持」而吳克羣被問到之前飯敍，王心凌有否特別教路時，他謂：「她只告訴我『不要當隊長』、『當隊長很累』，要我放鬆去享受就好，她很希望看到我跳舞，我想應該是等着笑我。」

被問為何選唱《為你寫詩》一曲，吳克羣表示：「這首歌大家以為只是情歌，想不到卻道盡了我的一生。一生在作夢、寫人生的詩，因為夠瘋狂、總是想嘗試着做不可能的事，時間就會為我們靜止。所以也特別把愛情這兩個字改成作夢！」而這首歌事後更登上大陸音樂榜第5名，初舞台的相關話題瀏覽量更高達8億次，相當厲害！而網民都紛紛留言：「我的青春記憶回來了」、「吳克羣還是和記憶裏一樣狀態滿分」、「白色西裝造型像極了王子」、「吳克羣唱功絕穩。」

至於被稱「凍齡」，他坦言目前回到小鮮肉20歲的體重：「因為每次進去錄影就會瘦3公斤出來！看到吳建豪、瑋柏、黃義達都有很多感觸，彷彿青春都回來了，張震嶽本來就是我年少時的偶像，想不到現在的他生活態度更迷了。」全心投入籌備演出，他坦言最擔心跳舞環節，苦笑說：「最重要的是很多人都以為我是唱跳歌手，說我很多歌都跳舞！拜託！我真的沒甚麼跳舞好嗎！」