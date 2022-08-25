東方日報C1：胡定欣磨劍兩年再出擊　陳煒獨攬三劇「搏」視后開齋

好戲之人胡定欣及陳煒都是角逐視后的常客，定欣今年憑外冷內熱的「葉晴」一角，相隔兩年捲土重來，惡鬥獨攬三劇兼搏到盡的陳煒以及扮演「納克溫柔公主」大放笑彈的陳瀅。今屆視后早於8月已形成年底的「爭獎鐵三角」，不少網民都等睇好戲！

定欣自《包青天再起風雲》後絕迹幕前，故有份參演的《白色強人II》甫推出已引起網民熱議。日前她受訪時，談及今次的「悠長假期」意外地長達兩年：「入行咁耐未放過咁長嘅假，當時只係計劃休息一陣，可惜天氣不似預期。當時係有情緒，但比較擔心幕後同事因為疫情冇工開。（點解揀《白II》做復出作？）淨係劇名四個字，加上同監製羅永賢嘅默契，根本唔使多作考慮啦！」長假令定欣工作得以重整旗鼓，連身體狀況亦有所改善：「咁大個女未試過月經準時，嗰段時間經過調理，問題已經解決。」

談到當年出道演護士，今次「升呢」演醫院院長，定欣笑言從未想過有此機會：「覺得如果要扮專業人士，律師啱我啲。呢次演出嚟得唔遲唔早，如果係之前，我覺得未係好適合。（處理角色上，邊方面最難？）開工前有晒完整劇本係感恩嘅，不過太多專業冗長嘅對白。今次演醫生了解多咗罕見病，會上網查閱相關資料，覺得自己多咗份使命感。」她先後憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度勇奪視后，未知《白II》最終能否為她錦上添花，不過相信她亦抱平常心，比較着重角色發揮及滿足戲癮。

監製私訊激讚

另一邊廂，陳煒與陳展鵬主演的新劇《黯夜守護者》將於9月5日推出，即曾是「民選視后」的陳煒今年先後有3套劇集播映，當中包括《雙生陌生人》及《回歸》。角色的多元化令她年底角逐視后提名的機會倍增，有望首度封后，她坦言：「我對自己都有信心，好滿意今年嘅成績，但能唔能夠攞到獎，真係好視乎觀眾喜歡邊類型嘅劇種。好開心早前有另一位監製傳訊息畀我，讚我喺《黯》劇演出得好，原來佢睇片花想搵演員開工，好開心努力有人欣賞。」

今次拍攝《黯》劇，陳煒可謂搏到盡，劇中演重案組探員的她除了應付連串動作場面外，更要高空吊威吔。相關劇照近日曝光，見陳煒在大廈天台將大半身伸出石壆外救人，令人睇到一額汗！談到這場戲，她表示：「有武術指導從旁協助，覺得好安全，不過呢場戲係開工首日拍攝嘅，心情上較為緊張。」

至於陳瀅這位後起之秀在《痞子殿下》演粗魯的失憶公主，經常虐打周嘉洛，這對拍檔喜感十足令觀眾受落，她更有望憑此殺出血路，與定欣及陳煒一較高下！

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