結束25年婚姻！老婆入紙申請與史泰龍離婚　

現年76歲的荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與年紀細22年的前模特兒妻子Jennifer Flavin 離婚！女方前日向法庭入紙申請離婚，結束長達25年的婚姻！

據知Jennifer於美國佛羅里達州棕櫚灘郡入紙離婚。她於離婚書中指「雙方的婚姻不可挽回地破裂」。而根據文件內容，她表示相信史泰龍隱瞞其他資產，要求法庭查明清楚，並向法院申請防止他將2人婚後共有的資產出售、轉讓及抵押。而她亦表示希望繼續住在她們位於棕櫚灘的住宅。離婚消息傳出後，Jennifer受訪證實離婚一事，她說：「我傷心地宣布經過25年婚姻，我已入紙申請與我的老公史泰龍離婚。雖然我們已不再是夫婦，但我會珍惜我們長達30年的關係。而我知道我們都會致力於我們美麗的女兒。」而她亦表示希望外界給予家庭的私隱。至於史泰龍亦透過發言人回應離婚一事：「我愛我的家人。我們正在友好地私下解決這些個人問題。」

史泰龍被爆離婚，令外界大為意外！今年5月時，龍哥同龍嫂都有一同慶祝25周年結婚紀念。他公開與老婆合照時都有留言大讚她是好老婆。而她亦預期她們未來25年都會在一起。不過近日已有傳媒懷疑龍哥「婚變」，早前他被Fans拍照指他將右手臂上的老婆肖像紋身，改成他養的狗仔容貌。

史泰龍夫婦於1988年在比華利山的一間餐廳初次邂逅，拍拖多年後於1997年在英國倫敦結婚。他們育有3名女兒分別是Scarlet、Sistine以及Sophia。

今次是史泰龍的第3段婚姻，他於1974年與Sasha Czack結婚，他們育有兩子，其中兒子沙治（Sage）於2012年因心臟病發離世，終年36歲。他與妻子於1985年離婚。同年她與演員拍檔丹麥女星碧姬妮爾遜（Brigitte Nielsen）結婚，兩年後離婚。