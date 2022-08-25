墮屏意外︱調查進展出爐　舞者方方怒插：每晚搵命博

男子組合MIRROR演唱會出現嚴重事故，當中舞蹈員李啟言（阿Mo）被螢幕擊中後，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，情況危殆。調查香港體育館嚴重事故工作小組尋日（24日）再披露調查進展，小組發現肇事鋼絲承受力量比坊間的少兩成，而機關上的護繩器不能自由轉動「壓傷」鋼絲，使其磨損，加上LED屏幕的實際重量，亦與申報原本申報的不同，令鋼纜出現金屬疲勞，疑係出事原因。

曾參加《全民造星IV》、同為今次MIRROR演唱會舞蹈員嘅方芷欣（方方），早前有份帶頭上載23位舞蹈員嘅聯合聲明，亦多次為事件發聲，今次調查進展出爐，佢即撳唔住怒火，嬲爆連環發文質問：「先唔講前期計算錯誤問題，Day 3有重新安全檢查，咁嚴重嘅損耗唔知？檢查咩？護繩器唔係護住條威吔，又夾住又磨損，安檢又睇唔到？帶班友嚟巡一圈又收工？金屬疲勞真係意外？連安裝同原件都有問題，加埋舞台效果，吊上吊落又識轉又剩，邊個話ok可以咁樣用？個mon嘅使用程度又係邊個決定？開個show主辦/承建商連機械嘅安全情況都可以唔知，即係掉我哋幾十個表演者上台搵命每晚同你博一鋪？罪孽深重，唔係一句我唔知唔關我事就得，正正就係 點解你會唔知。」