陳凱琳參與藝術創作為兒子加入「青馬大橋」 背後有原因

藝人陳凱琳（Grace）夥拍藝術家朱力行參與本地銀行界首個AI藝術創作，繪製出3幅獨特AI畫作，Grace以對藝術和營商經驗，及以一名母親對未來想像為藍本，將她的理解及闡釋化成文字，再透過朱力行之手，將半成品加以潤飾及昇華，形象化地展現對理想未來的創新構想。

她對3幅畫作的創作過程嘖嘖稱奇，她說：「今次好榮幸，可以參與呢個藝術創作項目，好興奮三幅作品都帶有強烈futuristic及充滿無限可能嘅感覺，呈現我心目中未來科技昇華嘅情境。今次合作更令我開始更有興趣認識更多人工智能的應用，相信AI的未來發展無可限量。」

當她組織了家庭後，她更關注整個地球可持續發展的重要性，所以以「綠色生活」為題的畫作帶給她最多驚喜，她說：「完整地表達出我想像中嘅未來，一個城市綠洲，我兩個仔仲咁細，我知道如果我今日唔去為未來付出，咁樣美好嘅畫面就無可能實踐。所以除了我身體力行減碳之外，我更會購買不同類型的綠色理財產品，希望略盡綿力實現我心目中的未來。」

她又在作品加入「橋」的元素，Grace說：「疫情前，我哋一家人經常去唔同地方旅遊，個仔只要經過青馬大橋就好興奮，因為對佢而言，過咗橋就到機場，準備搭飛機遊玩。橋喺我心目中正代表連接外界的象徵，依家科技進步，世界嘅距離愈來愈近，當中包含希望、機會。」