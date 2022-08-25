湯漢斯《木偶奇遇記》新預告曝光 小木偶公開造型

迪士尼1940年推出改編自童話的動畫電影《木偶奇遇記》（Pinocchio），成為影壇經典。82年後，迪士尼將之拍成真人版電影。並由奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）以及《阿甘正傳》（Forrest Gump）老拍檔金像導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）合力打造。而迪士尼公開該片的新預告片，片中「主角」木偶仔皮諾丘（Pinocchio）造型首度曝光！

木偶仔的造型以3D電腦特技製作而成，造型與動畫相差冇幾。故事耳熟能詳以膝下無子的老木匠蓋比特（Geppetto）所雕刻製造的木偶仔皮諾丘所展開。除了湯飾演的老木匠之外，藍仙子一角就由英國女星Cynthia Erivo擔任。而小蟋蟀占美則由美國男星約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt）「聲演」。影片將於下月8日在Disney+上架。

今次《木》已非首次被拍成真人版電影，之前已出現過多個真人版電影，其中包括金像影帝意大利男星羅拔圖貝歷尼（Roberto Benigni）自導自演的同名電影。而2019年，他再主演另一新版《皮諾丘的奇幻旅程》（Pinocchio），不過今次他不是演木偶皮諾丘，而是木匠蓋比特。