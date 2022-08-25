素食新選　主菜甜食樣樣齊

夏天帶多豐富的蔬菜瓜果，再加上近年有不同種類的素肉，美味之餘，菜式更千變萬化。近日有不同風格的素食新品登場，除有美味的中西美饌，就連純素朱古力都可以輕易選購，想食素，話都無咁易。

中菜之選

近年出現了多款植物肉，讓食材和菜式選擇變得多元化。本地素肉品牌植廚近日聯同多間中菜廳，於8月至10月為客人提供美味的全素菜單及魚素料理。由現時至10月31日，鄧記川菜會推出宜賓芽菜擔擔麵、紅油抄手、琵琶豆腐、蓮藕餅和用韭黃、冬筍和冬菇等打造的肉末爆米花生菜包，香辣惹味。夜上海帶來麻醬擔擔麵、菜肉大餛飩、麻婆豆腐和葱香泡椒肉片外，亦有素肉、馬蹄加松子製作的叉子燒餅。都爹利會館就以魚素餐單宴客，當中有醋香素豬肉鮮蝦粿、素豬肉海鮮脆米蓋和南非五頭鮑魚素豬肉燥麵。大公館有九層塔素豬肉水晶石榴包、岩米紅燒素獅子頭和陳皮豉汁煎素豬肉蓮藕餅等。由8月22日開始，鍾菜館就有6道菜的全素套餐，包括有上湯素肉釀竹笙、松露素豬肉焗芙蓉和鍾菜素肉炒飯等菜式。由8月29日開始，沙田18提供魚素及全素菜單，雞蛋蠔仔焗素肉砵、素肉螞蟻上樹和小蘿蔔乾馬蹄蒸素肉餅等，凱悅軒的全素餐單有香口的松子酸豆素肉鬆脆鍋巴、石鍋配菜鮮菌素肉獅子頭和鮮黑松露菌素肉片糙米飯等。參加的餐廳遍布港九、新界，相信大家都有機會品嘗。

素食「意」味

每逢午餐時段，中環的餐廳必定大排長龍，想吃素菜就要預先揀定。中環意大利餐廳CITTA近日推出2款素食意粉。傳統的番茄橄欖長通粉，清新醬汁配上彈牙的長通粉，美味而不膩。另一款雜菌意大利粉，烤香的鮮雜菌和意大利麵快炒，最後灑帕爾馬芝士，香口濃郁，趕時間都可以品嘗到熱辣辣的素食意粉。

朱古力純素專門店

坊間有專門的素菜館，現在連朱古力和雪糕都有專門店。Venchi近日於金鐘開設全球首間純素概念店，內裏以純素朱古力和純素無麩質的意式雪葩作主打。來到夏日，首選就是食雪葩，店內有皮埃蒙特榛子、布龍泰開心果、榴槤和綜合莓果等純素雪葩選擇，而且會不時推出新味。朱古力有不同的口味外，還有受歡迎的減糖系列，這款朱古力的含糖量較標準配方少70%，9月品牌更會全新推出榛子和覆盆子口味的純素朱古力，70%減糖系列就有新出朱古力醬，各位不妨拭目以待。