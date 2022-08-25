靈敢侶情：學習不多餘

有說現在是着重溝通的年代，文法已不重要，話雖說如此，有時聽到累贅、多餘（Redundant）的英文字，始終會Old School地皺皺眉。

例如Time period，當中的Time便是多餘。Period已有時段、一段時間之意，加上Time就是「時間中的一段時間」，所以講Period或Time已足夠。

Very unique和Most favorite中的Very和Most也是多餘。Unique已解作唯一、獨一無二，既然是無二，就不需要用上「非常」。Favorite已有「最」喜歡的意思，都已經說「最」了，就無必要用上另一個最（Most）。

End result中的End，則屬於累贅的說法。Result已代表事情完結時的果，加上End便是「完結的結果」。另一例子則有Final conclusion，Final解作最後，conclusion解作最後的結論，所以單講conclusion便可以了。

還有一個常見到例子，就是Free gift。Free解作免費， Gift解作不用付費的禮物，加起來真的很累贅。不過，從宣傳層面去看，這個組合也可理解，若單寫Free，似乎不夠矜貴，單寫gift，又怕客人轉數不夠快，大大隻FREE字寫在海報上，或許會比較搶眼。

為何我能寫出這麼多例子？全因以前犯過錯，然後遇上一位堅持教好學生的英文系老師。記得當時被他圈錯字和用字組合，心裏常常不忿氣覺得他多餘，還好，他從未放棄，一年後，我終於自動自覺去留意和改正，不過副作用就是，我變得很想圈別人的錯字，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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