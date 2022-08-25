Back to School開學齊食「腦」

暑假接近尾聲，莘莘學子又要忙住張羅開學用品，而書簿之外，想新學年交功課、做Project得心應手，一部Notebook亦唔少得！各大電腦商好識做，揀啱時間推出新型號，同期仲有不同開學買機優惠，今次一次過搜羅出來畀大家！

輕薄MBA剪片快

好多工程系學生都鍾情Mac機，貪佢樣靚之餘仲運算夠快！新版MacBook Air早前推出，鋁金屬機身體積大減20%，僅重1.24kg，厚度由16.1mm大幅減至11.3mm，薄過本書輕鬆放入背囊帶返學！屏幕升級為13.6吋Liquid Retina，支援P3寬廣色域、10億種顏色及原色調技術，其500nits亮度更比上代提高了25%，令多媒體作業更像真鮮明。此機用上全新M2晶片，備有8核心CPU、最多10核心GPU及16核心神經網絡引擎，還配備高效能媒體引擎，可處理更多4K及8K ProRes影片串流，影片剪輯速度較配備Intel Core i5的舊版快足足15倍！另外，新機把1,080p FaceTime HD鏡頭的解像度及低光拍攝表現提升兩倍，並引入三咪高峰陣列，Zoom上堂時畫面音訊更加清澈！電量方面，續航力達18小時算是相當長氣，入手仲可升級35W雙USB-C或67W USB-C火牛，縮短充電時間！

流麗零失真

設計系學生對Notebook要求特別高，既要機身靚又要顏色準。HUAWEI MateBook X Pro設計靈感沿自高級跑車，金屬機身流麗纖薄，外觀已無咩挑剔空間；更搭載14.2吋3.1K原色觸控全面屏，屏佔比高達92.5%，提供264 PPI像素密度及ΔE＜1專業級色彩準確度，將失真減到最低。採用第12代Intel Core i7-1260P處理器、16GB RAM及最高1TB SSD硬碟，輕鬆應付各種任務！

巨屏高效能

讀電腦科難免涉及編程，Lenovo Legion 7i配備16吋WQXGA解像度的165Hz屏幕，解像度達2,560x1,600，長闊比16:10，寫Code時視野特廣。同時它的TrueStrike弧形鍵盤的鍵程比上代深，WASD鍵更內置力傳感器技術兼可更換按鍵，方便為遊戲開發作測試。其他配套包括12代Intel Core HX系列處理器、GeForce RTX 3080 Ti GPU、32GB RAM及最高2TB SSD等，效能頂級！

介面超齊全

社科特別多Project做，MSI Stealth 15M僅厚17mm，卻提供豐富I/O介面，包括兩個USB-C 3.2介面、一個 HDMI及一個USB-A 3.2介面，加上支援影像輸出功能，方便學生簡報及過資料之用。搭載Intel第12代 Core i7-1280P處理器、最高64GB RAM與1TB SSD，屏幕則有15.6吋之大，具備144Hz刷新率及防眩光技術，通宵做功課都保持雙眼舒適！

板腦二合一

美術與建築系學生經常畫圖，HP Spectre x360 14採用可360度翻轉的13.5吋3:2長寬比OLED觸屏，解像度高達3,000x2,000，反向對摺即成平板電腦模式，並標配了同廠仿鉛筆設計的六角形手寫筆，繪畫書寫恍如在紙上。屏幕仲具防窺功能，提升外出使用時的資料安全性。最高搭載第12代Intel Core i7處理器、16GB RAM、1TB SSD及Iris Xe顯示晶片。