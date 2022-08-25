【營事檔案】雙味三文魚芝士醬　輕便滿足

這個雙味三文魚芝士醬混合了熟三文魚及煙三文魚，帶出三文魚不同狀態的味道。做好這個醬後，除了可用來拌沙律外，更可用墨西哥卷餅夾起，或作為三文治的餡料，就可快速做好一份營養豐富的早餐。雖然是個輕便餐，但味覺和滿足感，以及營養都是滿分的。

含奧米加3不飽和脂肪酸

向來三文魚都很受歡迎，沒有其他魚類的腥味來得強，例如沙甸魚、鯖魚等。此外，三文魚食法十分多元化，可以煙、焗、煎，或者最受歡迎的刺身甚至製成罐頭。三文魚含豐富的奧米加3脂肪酸包括EPA和DHA，是人體中不可或缺的多元不飽和脂肪酸，加上身體無法自行合成，只能從食物中來補充，因此大多數人奧米加3脂肪酸的攝取量都是不足的。至於EPA和DHA可有助減少炎症、降血壓、減輕患癌風險，以及改善動脈細胞等益處。

有益但不可多食

三文魚有益的地方在於魚油含奧米加3不飽和脂肪酸，但無論是甚麼脂肪，每1克的脂肪都有9卡的熱量，因此都不能因為有益而大量食用。每100克三文魚刺身的卡路里大約是211卡路里，而100克三文魚刺身就只有大約4至5片左右，試想想在一次的自助餐或日式餐廳中吃了多少吧！

【雙味三文魚芝士醬】

材料：

煙三文魚 2片

三文魚柳 50克

低脂芝士醬 50克

車厘茄 5顆

黑胡椒 適量

火箭菜 適量

做法：

1.三文魚柳蒸熟後放涼，然後壓碎，加入低脂芝士醬及黑胡椒拌勻備用。

2.車厘茄切半、煙三文魚撕碎備用。

3.在碟中鋪上火箭菜、車厘茄、煙三文魚碎，最後加上三文魚芝士醬即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。