港姐2022︱徐麟張可欣廣東話唔鹹唔淡　日夜惡補戒講普通話

19位香港小姐候選佳麗今日（25日）會晤大會評判，其中（1）徐麟與（12）張可欣（Naomi）的廣東話仍有待改進，徐麟表示：「我好有耐心去學，比起第一次已經有進步，有心唔怕遲，我有加緊訓練，同大家一齊傾偈，有問題就請教大家，我又會睇多啲報紙、電影都好有幫助。」

Naomi稱現時只會跟別人用廣東話交談，而不會再說普通話：「大家應該聽得出我廣東話進步咗好多，我每日有請老師補習，其實參賽前我都有請老師，但我比較怕醜、唔夠自信，唔夠膽講，我喺香港住咗6年，聽係冇問題。」

問到會否擔心因語言問題以至在比賽的答問環節中較輸蝕？徐麟自言一直有練習，又有跟佳麗們研究當晚會問甚麼問題，做足準備工夫，望上台時不會太緊張，而Naomi亦有重看以往比賽的片段，相信問題不大。除了廣東話以外，二人也有為才藝表演積極練習，徐麟說：「有練習跳舞同唱歌，有同老師溝通自己有乜需要改進，我跳舞唔犀利，日日都練習到夜晚12點，日日都好夜瞓，希望進步快啲。雖然每日只係瞓得幾個鐘，但係同佳麗們一齊傾偈，大家好開心，所以唔覺得好攰。」