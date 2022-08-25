陳明憙為新歌MV情緒失控　孖男主角錫完再打架

歌手陳明憙（Jocelyn）日前為新歌《放下的頻率》拍攝MV，這首歌是其《音頻治療單曲系列》第四部曲，MV中Jocelyn與男主角非常親密，除了接吻戲外，二人更齊齊落水非常溫馨：「我其實好少演出自己嘅MV，呢次都好辛苦，因為又打交又要錫錫，一時甜蜜一時分手，情緒起伏好大嘅。其中落水戲份都好辛苦，要睇住個妝有冇溶，又要笑住咁望鏡頭，明明啲海水好『醃眼』都要扮冇事。咁大家都知道係拍攝工作，所以親密動作都唔會尷尬，事前都夾好晒位，所以好快搞掂收貨。」

首歌講「放下」，陳明憙就話甚有難度：「因為我係金牛座，所以比較長情啲，要放低祝福舊愛都好難。今次我都邀請咗啲藝術家，用佢地嘅方法去表達放下嘅感覺，嚟緊都會有藝術展覽，遲啲就會話畀大家知。」MV中兩人大吵大鬧，全屋的水晶小擺設都被摔倒，她說：「首歌錄咗水晶缽嘅聲音，其實水晶缽好容易打爛，同人嘅心靈一樣咁脆弱。其實拍呢場戲都好投入，隻手都瘀晒，仲要拍通宵，所以希望大家都支持吓。」

她表示現實中不是任性，平時不會亂「掉」東西發洩：「因為我份人好理性，即使幾Hurt都好，都唔會亂掉嘢！因為依家係自己住，掉完咪又係我自己執番，仲驚啲貓貓整親添，所以現實中唔係咁凄美嘅人，最多都係用音樂治療平整吓心情，甚至好『自虐』咁寫歌，因為呢啲情緒唔係成日有㗎嘛。」