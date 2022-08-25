港姐2022︱陳瑞菱梁超怡撐起海外佳麗　全力以赴揮低本地薑

香港小姐候選佳麗今日（25日）會見評判，（3）陳瑞菱透露明天是25歲生日，問到如何慶祝，她說：「聽日要繼續綵排，但無論幾夜都會返屋企同屋企人開個少少嘅生日會，食吓蛋糕。（生日願望係咪攞冠軍？）我希望有能力做到最好！」她與「翻版孫藝珍」梁超怡同是海外佳節，2人狀態不俗，問到是否有信心撼贏本地佳麗？陳瑞菱說：「唔好話揮低，每位佳麗都有優點，會全力以赴。」何超怡認為最重要做好自己。另外，今次是她們首次見評判，問到會如何令評判留下好印象？何超怡表示會做最真實的自己，當評判是朋友般交心，而陳瑞菱說：「我冇咩撒手鐧，都係做自己，我覺得有時排練得太多，反而會出錯，臨場發揮反而仲好。」

另外，今屆港姐評判跟無綫總經理蕭世和之前在網上發文有出入，統籌經理何小慧受表示評判名單一直沒有變過，對於蕭世和所指會有國服環節，她說：「唔知佢喺飯局上係點傾，始終我唔在場，安排上暫時未有。」

講到19位佳麗的狀態，何小慧稱她們經過訓練營後佳麗們比之前更亮眼：「有啲又減咗磅，有啲比較慢熱今日自信咗。（但有啲佳麗嘅廣東話仲係爭啲？）始終唔係佢哋母語，會有難度，佢哋由開始到依家進步咗好多，佢哋都好畀心機去講。」至於今年港姐準決賽司儀以全女班上陣，由麥美恩帶領邵初、梁凱晴與關楓馨，何小慧這曾志偉的主意：「可能因為今年係港姐50周年，畀機會師姐傳承，全女班都好有新鮮感。」她指相信曾志偉與陳百祥的司儀組合或有機會在總決賽露面。