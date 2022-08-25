孫慧雪私藏暗黑作品　揚言向藝術方面發展

藝人孫慧雪（雪雪）、龐景峰及名媛胡曦文（Christy）等出席慈善活動，活動上展出多張數碼畫作，包括雪雪亦有一張暗黑風作品，她打趣說：「近期要向藝術方面發展，前排出咗自己設計嘅玩具公仔，所以將個風格放落幅畫，大家平時見我好開心開朗一面，其實呢個係我嘅黑暗世界，哈哈！」她指今次乃慈善活動，希望能藉此教導囝囝要幫助別人，她表示平日也有與囝囝一同畫畫，讚他似自己有畫畫天份，笑言只得老公冇天份：「但佢見到阿仔畫畫咁叻好開心呀，佢仲話當初追求我係因為佢完全唔識畫畫，但覺得我畫畫好靚，我依家完全明白佢追我係因為想下一代有呢個天份，哈哈，太過份啦完全唔欣賞我性格。」問到會否考慮與囝囝一起開畫展？她表示正籌備個人畫展：「喺社交網貼自己啲畫，但啲人唔信係我畫嘅，要畀大家睇吓。」

她指早前因忙拍劇未有時間，現在有空可開始計劃，不排除會畫一批新作品用於畫展：「要諗好個主題先，我知大家比較接受可愛風，但諗係咪要破格啲行暗黑風，依家仲思考緊，起碼要畫十幾幅，希望今年內可開成。（好趕喎？）唔擔心，我畫畫好快。」她指很多時待囝囝晚上入睡後才開筆畫，坦言畫畫能助她減壓。