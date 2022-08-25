楊千嬅與丁子高非一見鍾情　直言老公份人「唔識撈」

由王祖藍主持綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周日（28 日）播出第5集，該集嘉賓是楊千嬅，她在節目中，大爆老公丁子高是「運動魔人」，即使只是上綜藝節目也當正「真‧比賽」：「有次佢特登train咗３個月先去拍，我提咗佢十次呢個係節目、你只係演員，佢就話自己係運動員。」千嬅說到此處即笑指自己冇嫁錯人：「整整吓佢搞到我都覺得自己係運動員，跟住就唔肯認輸喇，但有次我出咗意外，鬥牛成個飛起咗，就輪到丁生話番我只係演員。」談到祖藍讚丁子高身形弗，千嬅又指老公身形冇祖藍想像咁Fit：「佢遮得好咋，話佢Perfect figure又唔係。（你都冇咁嘅需要啦）我又冇要求佢，但最好唔好咁走樣啦。」

愈講愈興奮的千嬅，笑指丁子高經常唔「識撈」，令她哭笑不得：「好似一齊做音樂節目，佢會走嚟話你個音要拉番長少少，跟住我就feel到自己個丹田有火。」，除此之外，還有很多很多，例如：「第一日約人飲嘢，通常唔會將人哋所有缺點講晒出嚟呀嘛，但佢就話：『你啲衣着配搭有少少問題，如果我喺客嘅角度會有啲考慮。』」千嬅強調與老公並非一見鍾情，只是愈相處愈發覺自己深受對方影響，並謂現時在上海居住也是因為老公的上海人身份：「當初嚟係因為佢好耐冇見屋企人，佢屋企大家族嚟，每次食飯都成三圍枱。但我爸爸媽媽喺香港，所以都會掛住香港。」

祖藍追問千嬅曾否行奶奶政策，千嬅即分享與奶奶打牌趣事：「打牌我識識地，但又唔係好識，因為數學真係相當差。初初打我好驚架，奶奶好認真，唔可以亂打。譬如人哋做大牌，但我又唔知亂咁打，結果打出去畀個雞糊截咗人哋一舖150幾番，真係驚架。」