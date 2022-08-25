胡鴻鈞廣州處子開騷　Fans窩心應援感動到爆

歌手胡鴻鈞（Hubert）日前在廣州舉行首場內地個人音樂會，他坦言原定第一場是在澳門舉行，但因為疫情關係，澳門之行無奈要延期，所以改在廣州作為今次巡唱的起步點，當日音樂會門票秒速就售罄，令他感動不已，他說：「好開心大家鍾意聽我嘅歌，知道唔少歌迷買唔到飛，好感恩得到大家嘅支持。」

Huber又感激廣州歌迷為他花了不少心思去製作應援物，他說：「喺門口放咗好多個應援易拉架，覺得佢哋好有心，知道當中除咗有歌迷會之外，亦有獨立fans自己去整，所以都好想多謝佢哋每一位。」

除了製作大型易拉架，有fans更在一間咖啡店中，以Hubert的名字為咖啡命名，為偶像製造驚喜，他說：「佢哋仲喺咖啡店其中一個corner布置咗一個應援區，喺音樂會入面嘅每一個座位上，又整咗好多好靚嘅紀念品，感受到佢哋嘅熱情。

音樂會中，不少粉絲起哄想看Hubert除衫，他笑言要轉行才能滿足粉絲：「唔知係咪大家都覺得音樂會或者演唱會，都會有呢個除衫環節，喺香港開騷時試過着好少衫跳舞，但係今次呢個巡演就冇呢個打算，因為想以歌會友，想大家專注返去我唱歌先啦，遲啲有機會嘅，大家等吓啦，睇我着晒衫嘅樣就OK喇，哈哈！」