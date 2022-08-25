「口罩胸靈」真身曝光！Kylie C.身材太勁獲賜名「Triple May」

熱播中的ViuTV節目《尾二一屆口罩小姐選舉》中有兩大「口罩胸靈」！045號的「Triple May」及060號「聞西」同以36吋「峰」頭十足，而「Triple May」正是「學霸甜心」Kylie C.，她說肥仔及保錡賜名，因認為她的身材比「Double May」還要勁！

在主持即ERROR成員一輪考核下，20強參賽者日前已誕生。雖然全部參賽者戴口罩上陣，但逃不過網民的法眼並逐一起底，今屆最大亮點是045號的「Triple May」及060號「聞西」成兩大「口罩胸靈」，同以36吋上圍盡領「峰」騷！

「Triple May」正是近年大熱KOL、被封為「學霸甜心」的鄭杞瑤（Kylie C.），然而潮語「Double May」是「大波妹」之意，她參選外號叫「Triple May」，是否代表她特別對身材有信心？她接受東網訪問時說：「係隊長肥仔同保錡覺得用『Double May』侮辱咗，因為覺得我勁過『Double May』。」ERROR成員中，她說最喜歡肥仔：「因為佢真係周不時都會坐喺我哋附近，同我哋傾吓偈，特別係排舞時，會同我哋一齊留到凌晨3、4點，真係好熱血，感受到佢嘅付出，好努力想我哋好。」

至於「聞西」其實是KOL「西童」，曾在《晚吹-戀講嘢》當嘉賓，自爆因胸大而被嘲淫蕩，一度令和她拍拖8年的男友出現信任危機。至於身材最「平」、報稱上圍只有29吋的是028號「大蛇丸」，其實她是KOL阿櫻，其短片頻道介紹寵物及水晶資訊等，也算受網民歡迎。另外，今屆也有「星二代」及「富二代」參加，包括040號「秋香」即鍾慧冰女兒林靜莉、以及051號「肚臍餅」即「40億千金」蔡頌思。