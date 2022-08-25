陳穎欣原來係隱世廚娘　四餸一湯箍住男友個胃

女星陳穎欣（Yanny）最近夥拍人氣廚師陳家豪（Arthur）為香港開電視主持《食過FIND尋味》，兩人一同走訪全港「好友廚房」，與廚師好友一同品嘗「招牌菜」，鑽研廚藝。首度擔任飲食節目主持的Yanny在節目中亦大展廚藝，即場炮製甜品泰式香蕉煎餅，表現有板有眼，她笑言在烹飪上有點天分。

自認饞嘴的Yanny透露一直期待主持飲食或烹飪節目，她指拍完這個節目要負上沉重代價：「初初我係好期待今次節目，因為我好鍾意食嘢，但原來拍呢類節目好辛苦，每次拍完都會試食，拍攝一日就要食好多嘢，飽到嘔，亦都肥咗好多，雖然我冇刻意去磅，但塊面圓咗好多，完成節目拍攝後，我要食番清啲減肥。」

喜歡下廚的她不時會煮家常便飯給男友品嘗，男友對她的廚藝亦很滿意，她說：「我係宅女嚟，鍾意行超市買餸，無論工作幾忙都會落廚，反而覺得出街食飯太普通，自己煮係好味啲，我都成日煮意粉、西餐、四餸一湯畀男友食，佢好鍾意食我煮嘅嘢。」問到兩人何有計劃拉埋天窗？Yanny大方指不排除會「閃婚」：「每次訪問，提到結婚問題，我都會話過兩年，其實我同男友都好穩定，但依家工作好忙，連瞓覺都冇時間，邊有時間諗結婚，但我覺得自己係衝動型，可以好衝動咁去簽字結婚。」將來結婚她都會一切從簡。