赤羽桃　G奶神Body

細細粒唔代表冇料到，以鑽石為例，就算好似綠豆咁細粒，一樣可以好耀眼！喺日本寫真界，有好多女優都係身材嬌小，但吸引力非凡，有本錢令男士雙眼發光。正如身高唔夠5呎嘅赤羽桃，就因為一對激凸G奶，被稱為「小而強大之神Body」！

小柄巨乳妹

日本寫真女優十居其九都係體態嬌小，但就小而強大，至於有咩咁強大？之唔係吸引力囉！事關佢哋身材細粒得嚟，對波一啲都唔細，好似有乳教祖之稱嘅RAMU同雨宮留菜，身高唔夠5呎，上圍卻達到H Cup咁勁！而今日為大家介紹嘅赤羽桃，同樣係一名小柄巨乳妹，辣度同佢哋旗鼓相當。今年26歲嘅赤羽桃，有一張可愛童顏，加埋身高只得4呎10吋，扮天真學生妹絕對係入型入格，但係佢嘅身材就相當「胸猛」，嗰對G奶非常豐滿，加上佢平日勤做運動，體態好健美，難怪被寫真界封為「小而強大之神Body」！

鍾意打野戰

由於身材實在太正，赤羽桃除咗拍寫真之外，仲係一名活躍於攝影活動同各種動漫遊戲展嘅Coser，經常以花俏打扮示人，利用自己嗰副神級Body嚟吸引宅男同龍友支持。另外，赤羽桃被人稱為「野戰女子」，大家唔好心邪，以為佢經常去野外鬼混，實情係佢鍾意玩War Game，一得閒就會換上軍裝同帶住氣槍去玩野外生存遊戲，平時拍寫真亦會以呢種裝扮登場，仲有好多野戰書籍搵佢做模特兒或擔任訪問嘉賓呢！雖然赤羽桃咁鬼忙，但依然好積極參與寫真拍攝工作，新作品《Meow！》經已上市，大家千祈咪錯過。