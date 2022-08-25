MIRROR騷意外丨鏡粉就調查報告發信追問細節 　批工程粗疏輕率令人心寒

人氣男團MIRROR上月在紅館舉行演唱會期間發生意外，兩名舞蹈員受傷，阿Mo現仍在深切治療部留醫。調查事故的工作小組，昨日（24日）公佈初步調查結果，指意外是因其中一粒吊環螺絲斷裂，而鋼索上亦有金屬疲勞的條紋，鋼絲承受力比一般市面可購得的鋼絲少20%，加上鋼索所懸掛的屏幕重量又較申報的重，最終出現短周期金屬疲勞而斷裂，並預計下月才完成調查。

報告惹來一班鏡粉質疑，透過社交平台發出公開信追問細節，又指根據這次調查報告，認為工程公司難辭其咎，又指事發涉事工程公司紛紛聲稱不涉及LED屏幕工程，認為他們有推卸責任之嫌，表示：「難道那些屏幕、鋼索、螺絲，全都是自行安裝、自行運作、自我毀滅？」對於各涉事工程公司的聲明，令他們感到啼笑皆非。

鏡粉表示要就這次報告，追問政府調查小組、MakerVille、各涉事工程公司（包括藝能、ITP、協興隆及相關註冊工程師）。其中就問到涉事工程公司是否應該交代自己如何配合政府的調查，以及除墮下的屏幕及其機關結構，其他屏幕是否有同樣結構問題。

就8月2 日康文署回應中指出：「所請租用人加設的機械裝置是指非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置，而一般機械物件並不列入此範圍，亦不需要合資格人檢查」。鏡粉亦列出3個問題追問：

一，涉事LED屏幕的工程，究竟是屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置』，抑或『一般機械物件」？

二，如果LED屏幕屬於「非場地提供的設施及較複雜而需註冊專業人士認許的裝置」，那麼，署方能否回答公眾：此工程是否已遵照場地既定程序通過安全檢查？

三， 再承上，如果LED屏幕屬於「一般機械物件」，且如署方回應所言「不需要合資格人士檢查」，那麼，署方是否考慮加強這方面的檢查？

鏡粉最後表示：「隨著報告內容公布得愈多，我們愈感困惑與憤怒：一個萬眾期待，佈置華麗的演唱會，其舞台工程竟然如此粗疏、輕率、馬虎，妄顧表演者的人身安全，如今想來，實在令人心寒。」他們希望各界一起監察涉事工程公司、主辦方Makerville，以及政府調查小組的動態，別讓事件不了了之。