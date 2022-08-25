慾女彈結他　滾友最醒神

玩電子結他竟然可以擦出慾火花？真係不得不佩服四仔片廠嘅創意，可以將兩樣冇乜關連嘅嘢扯埋一起，但睇落又好似幾順理成章咁，正如以下介紹嘅作品，一眾女星究竟係夾Band抑或玩Bang（暗指啪啪啪）？真係令人好混亂囉！

音效超班

電子結他係夾Band必備嘅樂器之一，但原來呢種樂器都可以令四仔作品生色不少，講緊嘅係Jacquie et Michel ELITE出品嘅《Rock 'N' Sex》。影片搵嚟Ludovic Dekan同Luka Dekan呢對兄弟班執導，內容講述Kitana Lure、Penelope Cum同Valentina Bianco呢3位火辣女郎組成搖滾天團，而喺鎂光燈背後，各自有一啲不為人知嘅情慾故事。呢套四仔唔止透過充滿激情嘅曳曳場面嚟刺激四仔迷嘅感官，仲會帶嚟高質音效，同埋好似開緊演唱會嘅舞台效果，真係令人眼界大開。

樂迷獻身

電子結他嘅靚聲，令唔少樂迷如癡如醉，但愛到向結他手主動獻身，又真係誇張咗啲。呢套由Spizoo製作嘅《Groupie's Fan Fxxxing》，搵嚟搖滾樂迷兼四仔名導Mark White執導，故事相當簡單，話說天王級搖滾歌手嘅男主角因為結他技巧高超，成為唔少女性傾慕嘅對象，而一班以重金屬形象示人嘅脫星包括Briana Banks、Rocky Emerson同Leda Elizabeth，為咗可以同偶像有親密接觸，諗盡一切辦法，甚至不惜出賣色相。導演話，拍呢個題材係因為搖滾巨星往往係女性仰慕對象，相信大家會有共鳴喎。

再度登台

由四仔脫星組成嘅電音樂團，居然勁到片廠要應粉絲要求開續集？講緊嘅就係呢套由Girlfriends Films製作嘅《Lesbian Girl Band #2》。據片廠透露，首集面世後，收到大量四仔迷要求，希望以原班人腳推出續集，於是佢哋搵嚟Blake Blossom、Aubree Valentine、Serene Siren等7位索女再次組成全女班樂團，為大家表演彈唱功架同埋一幕又一幕激情床戲。大家冇睇錯，佢哋真係會喺片中又彈又唱，皆因為咗呢次演出，呢班脫星真係花咗唔少時間練習，而Aubree Valentine更加係夾過Band，絕對係有姿勢有實際！