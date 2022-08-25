周柏豪慘變人肉衣架任武　吳卓羲將溫兆倫改造成「乾濕褸大叔」

藝人林峯、吳卓羲、周柏豪、陳小春、任賢齊等現時都正為內地綜藝節目《披荊斬棘》拍攝中，而他們暫分成了多組，住在大會安排的宿舍，繼之前各自台上SHOW QUALI後，他們亦積極為之後台上的比賽準備。不過，日前大會安排了一個穿搭比併給「哥哥們」，他們分組揀衫，然後每組選出一位哥哥擔任「模特兒」穿着，期間，周柏豪被任賢齊及內地歌手仁科「改裝」成豹佬，仁科相當興奮，不時為柏豪添置配裝，為他戴上太陽眼鏡、頭頂燈頸鏈及型爆護膝，柏豪都忍不住謂：「沒有看過他那麼主動呢！」而任賢齊顧住笑之餘，亦不忘充當攝影師，為SHOW胸肌的柏豪拍照。

而陳小春、吳卓羲和林峯這一組，就由前輩級的溫兆倫擔任模特兒，當眾「哥哥們」揀衫，溫兆倫亦為自己揀選服裝時，向來搞鬼的卓羲、林峯及小春亦好Hyper，林峯向溫兆倫謂：「你畀我哋搞，你做Model就得㗎喇！我哋好兇㗎！」之後他們三人走出揀衫，林峯建議短褲加乾濕褸，卓羲就指要揀「鴛鴦襪」，更謂：「搶啲，攞把鉸剪剪短再拉長啲！」小春笑到扯蝦，更謂：「穿窿喎腳趾！」卓羲笑謂：「我用鉸剪啄啲花！」

跟着三人入房就叫溫兆倫換衫，林峯偷偷謂：「怪到極致就是型！」相當抵死，溫兆倫都頂不順嘆氣：「唉！真係！」他一路着襪、着衫，三個就不停笑，卓羲更笑到瞓地，之後他又幫溫兆倫着襪，又教他：「你要翹多少少出嚟！」之後小春又謂：「腳趾使唔使搽黑！」溫兆倫笑謂：「咁好大鑊！」最後，他們又幫溫兆倫穿上乾濕褸、睡褲及戴上太陽眼鏡，將他變成「乾濕褸大叔」，狀甚搞笑。