陳自瑤疑私自爆離婚激嬲無綫高層　孭飛劇被Out由馮盈盈頂上

視帝王浩信和陳自瑤自2018年開始傳出婚變，至上周再爆出向法庭申請離婚，雖然雙方矢口否認，但東網收到消息，陳自瑤為劃清界線，4年前單方面申請離婚，然而上周的離婚爆料觸怒無綫高層，令她淪為爆料嫌疑人，臨陣被飛出擔正的新劇。而本來被雪藏1年冇劇拍的馮盈盈竟可攝位，隨即破「冰」執二攤當女一！

2011年結婚的王浩信和陳自瑤，婚後初期恩愛甜蜜，不時放閃，直至2018年傳出捱不過「7年之癢」，並以「樓上樓下」居住方式分居一段日子，當時雙方矢口否認。直至上周又突然傳出男方已入紙家事法庭申請離婚，雙方同樣立刻澄清。

4年前單方面申請離婚

東網收到消息，據知陳自瑤的確為了不想再受困擾，堅決和王浩信劃清界線，已於4年前單方面申請離婚。根據法例，在提出離婚呈請前，呈請人與配偶已分開居住最少連續2年，在這情況下，毋須配偶同意離婚，分居滿2年便可向法庭申請離婚。

現在正式撇甩「王太」之名的陳自瑤，近年集中火力發展事業，憑劇集《寶寶大過天》在今年初的台慶頒獎禮奪「最佳女配角」，又於綜藝節目《好聲好戲》的亮眼表現令網民狂讚支持，入行逾20年的她終被力捧做女一，和羅子溢、黎諾懿合演新劇《婚後事》。不過離婚消息爆出後，即令無綫高層不悅，懷疑有人刻意放料，而和王浩信同一口徑否認離婚的陳自瑤，慘成為爆料嫌疑人，令本來事業如日方中的她慘被飛出新劇！陳自瑤本來已拍竣《婚》劇，並準備投入拍攝同樣擔正做女一、和丁子朗合演的新劇《妳不是她》（暫名），但因上周爆出離婚後即被飛出，更找來被雪藏多時兼冇拍劇達1年的馮盈盈「執二攤」頂上。

其實早年王浩信和陳自瑤傳婚變時，有無綫高層已下令要封口，因當時男方正爆紅及有多個廣告在手，擔心婚變會令其「暖男」形象受損及影響工作，故雙方採取避而不談的態度。惟紙包不住火，雙方的零互動已足證關係已夫妻不再，是否承認離婚只是朝夕之事。

《妳》劇由陳萍監製、無綫戲劇製作總監徐正康監督，徐正康受訪時被問馮盈盈是否取代陳自瑤？他說：「唔係，一直都係諗住搵馮盈盈，佢由《智能愛人》後都冇拍劇，咁啱個角色好啱佢同丁子朗，係輕鬆愛情故事。」再問陳自瑤是否被易角？他支吾以對說：「只係喺好初期時有諗過佢，但佢係另一個角色。（另一角色即係指陳自瑤唔係女一？）咁都可以做女二。（陳自瑤已經升呢做女一，豈不是馮盈盈騎住佢？）最後冇用到陳自瑤，因為佢要拍《婚》劇。（馮盈盈被傳雪藏，又咁耐冇拍劇，對佢有信心？）有信心，我從來冇聽過佢被雪藏，佢有雪過咩？我想畀機會佢試，其實佢好有潛質，只要做好啲、唔好太『馮盈盈』就得，即係心直口快嗰類，想佢發揮另一戲路。」

馮盈盈拒北上開工

今年2月東網獨家報道馮盈盈衰「3宗罪」而被雪藏，包括拒聽命令自行推出自家設計手鏈踩入NFT市場、其助手「小動作」多多等，原來更有第4宗罪，就是無綫邀得王晶做監製開拍港版《華燈初上》，王晶曾接洽馮盈盈北上拍攝，但她一聽即推！如今陳自瑤慘被飛出《妳》劇，令馮盈盈得以破「冰」解凍，更成為女一！而陳自瑤與馮盈盈至今未有回覆。對於跟馮盈盈合演《妳》劇，丁子朗受訪時「十問九唔知」：「係咩？係咩嚟？我完全冇聽過嘅？你哋啲風仲收得快過我。」

FYY瞓身拍節目 跪地爆喊

盛傳被「雪藏」的馮盈盈（FYY）冇劇拍，靠做綜藝節目保侍人氣，難怪她搏到盡瞓身投入！日前她在J2台的新節目《破解讀心理》擔任嘉賓，心理治療師松明要求眾嘉賓畫一幅畫，由於他不知道大家畫甚麼，當他問完FYY連串問題後，迅速畫了聖誕樹，而女方準備揭開謎底前非常緊張，當見到自己與松明的畫幾乎一模一樣時，嚇到跪低兼爆喊，成為全晚最震撼一幕！她說：「老師太神乎其技，以為佢有超能力。」