【是日通勝】

農曆七月廿九

壬寅年 戊申月 辛亥日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍、沐浴

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：10、18、35、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運稍遜，判斷力受影響，令騙徒有機可乘。

金牛座：愛情運好到極，發動求愛攻勢，成功機會大。

雙子座：想得多做得少，事業陷入低潮，宜自我檢討。

巨蟹座：得饒人處且鐃人，對待身邊人要多一點寬容。

獅子座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

處女座：平淡是福，今天穿墨綠色褲可為你帶來好運。

天秤座：不要停留在暗戀階段了，表白時機已經來到。

天蠍座：出錯機會大！行事草率是事業發展的絆腳石。

人馬座：沒有事要擔心，趁機做理財計劃，未雨綢繆。

山羊座：時來運到，理財有道，財政上立於不敗之地。

水瓶座：安守本分可減少煩惱，沒必要跟別人作比較。

雙魚座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）蛇 多阻滯

鼠：有機會一展所長，可於職場上嘗到甜頭。

牛：適合參與聯誼活動，容易遇到喜歡的人。

虎：貴人運強，接連遇上好事，心情靚到極！

兔：注重儀表，待人有禮，魅力直線上升。

龍：應變力強，就算碰到困難也能逢凶化吉。

蛇：是日沖煞，諸事不順，與人溝通要謹慎。

馬：中午過後運氣頗佳，做甚麼都易成功。

羊：長輩是貴人，虛心請教，得着比預期多。

猴：事業運稍遜，宜改善溝通，勿堅持己見。

雞：社交運不錯，可從朋友身上學到好東西。

狗：正財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

豬：負面情緒多，做甚麼事都要聽長輩意見。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

老實念佛

今年7月底，淨空法師圓寂了，在這多事的一年，似乎沒有人太在意。對於個人來說，我是非常尊重和懷念這位修行的人，尤其是他經常講的一句話——老實念佛，這句話深深地刻在我內心底。

老實念佛之人，心中必然有佛，不在意任何的外在形式。我們凡人，平常就是話太多，說的話都是些閒話、廢話居多。當一個人，起心動念都是佛的時候，可以一天不說話，一個星期不說，甚至可以長期不說話。

有很多人，天生帶着食神、傷官，喜歡侃侃而談，巧言令色，賣弄自己的口才，更多的時候是在欺騙別人，卻因而感到自豪。殊不知，巧言令色，鮮仁矣！

老實念佛，就是老實做人，拜佛，就是在拜自己！可惜的是，當今老實的人，似乎是吃虧的人。其實，這「虧」不怕吃，吃虧一點，是自己的保護罩。你看看那些犯法之人，一定不是因為吃虧，往往是因為貪念所引起的官非，所以不要害怕別人得罪自己，反而要擔心自己是否得罪別人。

有句老話說吃虧是福，原來是有道理的。對於那些好面子的、害怕吃虧的、放不下架子的、喜歡弄權的朋友，請自重！