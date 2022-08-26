孫慧雪兒時培養畫畫技能　目標開畫展出繪本

女星孫慧雪除了演戲專長，都做過歌手開騷，原來雪雪最鍾意畫畫，經常在社交網分享其掃描畫作，日前她就施展15分鐘內速畫的技能，雪雪說：「其實嗰日我係拍緊一個網上節目，其中一part就係畫畫，因為趕住拍攝，我係喺10-15分鐘完成咗呢幅畫，我老公話：『唔似你喎，畫幅咁渣嘅畫。』我話啲人話靚，因為呢幅係速畫。」

雪雪由細到大都好愛畫畫，對畫畫係最有信心，她說：「細個係嫲嫲照顧我，佢可能擔心我，成日唔畀我出街，所以游水、踩單車呢啲都係大個先學，喺屋企就係畫畫，幢牆同床單都畀我畫晒。」入行後她畫畫時間少了，但畫畫時候她覺得好輕鬆，也是她減壓方法，她笑說：「有時我畫完喺網上開心share，都會有人懷疑係咪我畫，好搞笑。」

曾經有人邀雪雪出繪本及搞畫展，但因為工作及照顧小朋友，暫未有時間去做，不過她都有個目標：「想做個小型畫展，或者開間studio畀我自己去創作呢方面嘅嘢，因為之前我都有自己設計figure，由畫咗草稿，跟住整3D圖，再搵廠整模，然後自己去噴去上色，佢哋叫做Designer toy，係要逐隻逐隻上色，作限量發售，之前喺香港同台灣嘅玩具展都有展出過。」