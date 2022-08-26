【特約報道】明明日日戴口罩，又搽足防曬，點解臉上色斑愈來愈加深!?

賀爾蒙轉變、紫外線照射等，都會導致出斑，這種斑可以透過做美白雷射來減淡。但有種斑，靠打斑是無法根治，就算打完斑，色斑很快再於同一位置浮現，那就是因體質問題而出的斑。

中醫認為色斑的成因可分三類，包括肝氣鬱結型、脾虛濕阻型和腎虛虧損型。肝主疏泄、主藏血，同時能調節血流量和調暢全身氣機，使氣血平和。肝血充足，上榮頭面，臉部血液運行良好，則臉色紅潤光澤。「肝鬱」是指肝臟的氣機鬱而不得洩，結聚在體內，因肝臟有疏洩的功能，若情緒起伏大，經常惱怒會影響氣機的升發及疏洩，便會引起肝鬱。當鬱久化熱，灼傷阻血，顏面氣血失和，便會引發肝斑。肝氣鬱結型色斑的患者多為女性，面有豬膶褐色的色斑之餘，更常伴有暴躁易怒、夜晚多夢、頭脹頭痛、兩脇疼痛、口乾口苦等症狀。由於這些色斑並非因曬後黑色素積聚而形成，所以塗淡斑護膚品往往治標不治本，色斑很快再於同一位置浮現。

肝氣鬱結人士的淡斑重點在於情緒管理、化除肝火及紓緩壓力。平時可多泡澡、聆聽柔和音樂或是點燃香薰，均可讓自己的心情得以放鬆。肝火的成因多由外界刺激引起，所以調整及穩定情緒是非常重要，保持心情舒暢有助調節體內的火氣。

如睡眠不足或質素不好，也會使肝火上升。經常熬夜會擾亂人體正常的作息時間，肝臟便不能如期休息和排毒，只會加重了肝臟本身的負擔。

除了要戒煙酒，忌食甘肥辛辣的食物外，在飲食上應多吃有疏肝理氣作用的食物，如芹菜、橙、柚子、番茄、蘿蔔等；同時可適量進食清肝瀉熱的食物，如苦瓜、綠豆芽、黃豆芽、綠豆、白菜、金針菜、油菜、絲瓜、山楂等。每星期也可沖泡兩至三次「疏肝理氣茶」，有助調理肝臟，令體內各組織運作正常。日常也可以多按我經常提到的「美白穴」，即三陰交，是肝、脾、腎三經的交會穴，能補三經之陰。每日輕揉此穴一至兩次，每次約五分鐘，能達到延緩衰老、美容養顏、令氣色紅潤、皮膚美白的效果。

肝鬱的人情緒較易波動，天氣悶熱，更易肝火盛，不想肝斑加劇，必要疏肝理氣清心火。

疏肝淡斑茶

材料：佛手15克、蓮子10克、石斛10克、玫瑰花10克

做法：所有材料用一公升熱水小火煮1小時後，去渣即可飲用。

功效：疏泄肝氣、調暢氣機，可針對情緒不穩、煩躁易怒、失眠多夢的患者。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。