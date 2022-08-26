黃紫盈拍日本旅遊節目遇上怪人即逃離現場

正在日本拍攝旅遊節目的前新聞主播黃紫盈，轉到北海道的富良野拍攝薰衣草花田，以前去過北海道好多次，都是冬天冰天雪地時候，今次第一次夏天踏足北海道薰衣草花田，有另一番體會。

她說：「可以去到一塊四周無人，任影唔嬲嘅薰衣草花田，享受寧靜又美麗紫色世界，好完滿，特別紫色係我嘅主題色，同我名一樣。」不過她在花田景區拍攝期間，遇上一怪人，初時對方跟她打招呼，之後一直在她和攝影師身邊徘徊，及緊盯着攝影師，令攝影師也察覺不妥，於是採避字訣，最後仍不放心，開車速逃離現場，轉到另一塊沒有訪客的薰衣草花田繼續拍攝。

她認為出門外遊，凡事要小心為上，以前拍《盈遊世界》時，由巴西飛去南非約翰內斯堡，然後轉機去另一城市開普敦。她稱因約翰內斯堡航班延誤，擔心趕不及轉機。她說：「一出閘便有個人走過來攞我哋passport 睇，初以為佢係南非旅遊局嘅人來救我哋，他拿着我哋passport 叫跟住跑，臨到轉機閘口，突然問攞錢至知出事，好在攝影師機智扮無錢，只有巴西幣，那人才放棄。」對於近日東南亞的「賣豬仔」案令人心寒，紫盈認為一單都嫌多，希望受害人早日脫險。「大學時，我去過柬埔寨金邊做義工，當時當地相對落後、衞生環境惡劣，但民風純樸，當地義工好nice ，好照顧我哋外來嘅義工。」