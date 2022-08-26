【落雨無有怕】周末玩完盛夏祭仲有Party

「落雨又有咩好怕喎！」今個周末似乎都係同陽光玩捉迷藏，不過室內的精彩活動亦同樣一浪接一浪，無論是要躲雨還是躲太陽都無問題，想感受夏祭或派對的喜悅氣氛，跟住嚟啦！

【靜岡富士山盛夏祭】

雖然話檢疫的條件進一步放寬，但依然有好多人都未返得「鄉下」，想一解鄉愁的話，不如參加黃埔天地的《靜岡富士山盛夏祭》，活動由靜岡縣官方授權，並與JTB日本交通公社合作舉辦，日味正宗又濃郁。節目更是豐富，包括全港首個「靜岡祭典和式巡遊舞蹈表演」、集合多種由靜岡直送到港的物產「富士山手信市集」、橫町街頭打卡位、「富士山工作坊」等，玩樂之餘還可到「富士山郵便局」蓋印及換領「富士山物特色禮品」，行程超完滿，活動只舉辦埋今個周末8月28日咋！

【emoji Summer Party】

現代人的線上聊天似乎已經離不開emoji，如果emoji自身突破了次元，來到現實世界，又是否同樣受歡迎呢？由即日至10月4日，海港城與emoji Brand聯乘舉行夏日派對，把表情符號「實體化」，神還原在場內的不同角落。現場不但設有經典攤位遊戲 、乒乓球桌及巨型海景立體相框等有趣打卡位，還有立體蛋糕摺紙工作坊、emoji Brand生日派對及期間限定店等，完成指定動作更有機會贏取不同的限定禮品。