猿人又出動　跨界玩聯乘

由元老級潮流人NIGO帶紅的日系街頭品牌A BATHING APE一直都是潮流指標，許多明星潮人都是品牌的支持者。品牌今回聯手街頭藝術家STASH與相機品牌Leica推出兩款特別版便攜相機Leica D-Lux 7系列，以及再次與Marvel推出有復仇者聯盟角色的鞋款BAPE STA，每一款都印有BAPE標誌性印花，以及融入潮流元素，猿人粉絲別錯過！

街頭藝術 x 相機

近來大家似乎慢了腳步開始留意身邊的事物，而街頭攝影就是記錄大家的生活瞬間。而一部外形新潮型格的輕便式相機絕對是街頭攝影的首選，讓大家能夠無負擔的帶出街，不使用時又能夠作為穿搭潮流飾品。今次三方聯乘登場的D-Lux 7 「A BATHING APE® X STASH 」相機一共有黑色和銀色兩個版本，相機表面印有品牌色彩濃厚的ABC CAMO印花和猿人頭徽章，並且在鏡頭蓋處標有美國塗鴉藝術家STASH的獨特野性風格標籤，至於紅色「可樂標」就一如既往在左上角。黑色版售價為HK$16,800，系列配有一條相機帶、一個特別設計的防塵袋，以及可隨鏡頭伸縮而開合的自動鏡頭蓋，值得猿迷或攝影愛好者收藏。

Avengers Assemble現身波鞋界！

超人氣的A BATHING APE®︎ x MARVEL復仇者聯盟聯乘鞋款再度回歸，單看哪高飽和度色彩和漆皮材質打造的鞋面，已叫人超想集齊所有角色鞋款！其實雙方在2005年合作推出的初代聯名鞋款，已經超難入手，而且有些配色的價格更被炒至過萬港元。

今次新系列以BAPE STA為設計樣式，更一次過集結了6大角色，包括Iron Man、Captain America、Hulk、Thor、Rocket Raccoon及Black Widow作主題，鞋側印上每位超級英雄的圖案，並搭配了他們的專屬配色，將超級英雄的神髓盡現於設計上。如果包裝設計繼續沿用上一代的玩具膠盒設計，就更添鞋子的收藏價值。不過粉絲們留意，此鞋的發售日期尚未正式公布，有興趣入手的話，就要留意官網Update。