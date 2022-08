藝人佘詩曼(阿佘)一向同周家蔚以及梁靖琪非常老友,仲做埋老友仔仔嘅契媽,日前佢哋就去左戶外玩,阿佘仲喺社交網貼出玩樂照。見佢哋一班人坐喺吊椅上,笑晒口咁,場面溫馨。之後阿佘仲不停派糖、請雪糕畀契仔食,又喺貼文寫到:「見親契媽糖糖就有無限甜嘢食,激死媽咪。」

而尋日(25日)係周家蔚39歲生日,阿佘再貼出二人嘅合照,見佢哋攬到實一實,感情超好。阿佘仲深情寫到:「A big birthday hug for you,my good friend,Happy birthday! I hope you have a good one!」認真Sweet呀。