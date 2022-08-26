閒時在家，喜愛入廚樂的朋友或者會選擇自家整麵包或曲奇等小點，自問沒天分的話，可吃遍坊間的烘焙美點，新出的麵包、精緻蛋糕、可口的茶點，甚至有簡單的蛋糕DIY套裝，應有盡有，大家揀啱後，隨時隨時地都可嘆茶享用。

限定新品配咖啡

市面上烘焙店愈開愈多，有質素的小店經長大排長龍。人氣烘焙店Bakehouse剛於銅鑼灣開設新分店，特別推出多款限定新品，辛香的墨西哥辣椒芝士丹麥酥、鹹鮮的味噌焦糖香蕉牛角包，另外有酸種肉桂卷、焦糖咖啡長條泡芙和提拉米蘇丹麥，吃時可配限定的椰子特飲、鹹青檸冷萃咖啡湯力、金黃髒髒咖啡或洛神花薑檸梳化等。同時間，小店推出自家烘焙咖啡豆品牌BREW，香醇富次的咖啡用來配包點，相得益彰。

精緻蛋糕系列

蛋糕是慶祝活的重要主角，除了好吃外，造型也是一個要點。香港瑞吉酒店The Drawing Room近日推出全新蛋糕系列，選用70%法國黑朱古力及純可可塊製成的朱古力慕絲蛋糕，內有雲呢拿忌廉、柚子果凍、果仁焦糖堅果脆片，味道濃郁。清新的檸檬香草蘋果蛋糕，選用含檸檬香草的澳洲青蘋果果凍及白朱古力製成的果片，配榛子海綿蛋糕。其他還有士多啤梨乳酪芝士蛋糕、巴黎布雷斯特泡芙蛋糕及聖多諾黑泡芙蛋糕，總有一款合你心水。

自製粉紅Cake

可愛得意的卡通人物，也經常作蛋糕的題材，Marks & Spencer因應Percy Pig 30周年，推出多款限定商品，除有主題飲品、糖果和朱古力等，還特別推出2款蛋糕套裝。杯子蛋糕套裝是覆盆子忌廉配糖碎和糖果。蛋糕DIY套裝可打造出2層夾心蛋糕，無論自肥或用來開派對一樣得。至於品牌Cafe會有限定班戟、英式烘餅和蛋糕供應，懶得整的話都可以大擦一番。

人氣卡通

每年都有數以百計的卡通人物出爐，要維持人氣必定要有個人之處。LINE FRIENDS和本地烘焙品牌Oookie Cookie合作，以「BROWN DAY」為主題，推出一系列曲奇蛋糕和烘焙甜點。包括限定版牛油曲奇和棉花糖棒等。另外有6吋斑蘭蛋糕，蛋糕中間加入椰絲提升甜度和香氣。牛油曲奇和手工造型蛋白霜脆餅以各個角色造型設計，太空慢步系列有迷你奶黃月、雜錦口味曲奇禮盒及蝴蝶酥禮盒等，客人可按個人喜好選擇。

茗茶小點

健康的茶湯，有紓緩醒腦的作用，用來做茶點，風味亦佳。La Famille今年首次推出星空漫遊中秋月餅禮盒，立體星球內是伯爵茶奶黃及麥盧卡蜂蜜奶黃月餅。除此之外，有全新的朱古力脆脆茗茶系列，有焙茶、玄米茶、伯爵茶和普洱茶口味，朱古力加入脆片和脆米，小巧的骰，脆口而富茶味，用來配茶湯或咖啡一樣咁夾。

夏日果香滿滿

提起夏日的味道，即時聯想到時令多汁、又酸甜清新的水果，本地品牌龍島就以「Summer Vibes」為主題，推出全新「Tropical Paradise芒果百香果慕絲蛋糕」，以口感軟綿細緻的法國百香果慕絲及經典牛油海綿蛋糕為基底，搭配香甜的法國杧果蓉及濃郁的意大利榛子醬混合法國百香果朱古力脆脆而成，清新迷人的酸與甜，互相衝擊味蕾又出奇地平衡，口感豐富精彩。原個蛋糕有4吋及6吋之選，還有的骰一點的茶點蛋糕（Petite Cake），胃納大與小都有好選擇。

開心果滋味

意大利經典甜點Tiramisu，一向深受港人喜愛。COVA近日以這款傳統甜點作靈感，推出全新的 Pistachio Delight ，面層是開心果忌廉及Mascarpone芝士手唧花，中間是開心果雪芳蛋糕和Mascarpone芝士，最底層是浸泡了咖啡的手指餅，蛋糕滲透出芝士鹹香、醇厚咖啡和開心果的氣息，層次豐富。