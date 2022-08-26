變形出行　係咩概念？

看膩了現在汽車的模樣嗎？你話如果架車識變形就唔同講法。筆者並不是睇變形金剛睇上腦，而是最近真的有設計師跳出一車一形的傳統框框，設計出一款會變形的未來移動概念車Audi Vista。當然佢唔識變成機械人，但它可由一輛開篷跑車roadster，變身成一輛類似segway平衡車般讓乘客站立游走的移動載具。

當全自動駕駛時代的來臨，揸車的工作全交由人工智能代勞，未來移動出行將會比現在更安全及方便，亦意味着未來在街道上穿梭的車比現在還要多，城市街道亦會變得愈來愈擁擠。為了更方便出街及容易搵位泊車，體積更小的車輛有一定優勢，再唔係可以好似的概念設計般識得變形。

所指的就是他早前在一個由Audi贊助的設計項目中構想設計的一輛未來移動概念Audi Vista純電動 quattro跑車。車長僅約3米、採用2+2的背對背座位設定及不設車頂設計，讓乘員在自動駕駛模式下的每趟旅程都與四周的城市景致零阻隔。行駛期間可隨時可通過中控台屏幕操控車上不同功能，甚至是切換騎乘模式。只需透過一個開關，整架車便可自動對疊，同時座椅機關會自動調整到摺疊狀態，過程中所有乘員毋須離座，便可由4座位跑車變身成一輛4 人Segway平衡車，更有利市內狹窄街道移動穿梭，亦大大減少泊車所用的佔地空間。

針對未來移動出行，設計師ARTEM SMIRNOV最近創作出一款擁有類似回力鏢造型的2座位概念小車PIX-L7。其倒V車頂造型獨特得來還兼顧到多種日常應用性。日常城市出行時，它既可是一輛2人城市代步小車，傾斜的背部設計，可運載隨行單車，拆下背板更可載箱形大貨，又或改裝上專屬設計的頂蓋變出密封的大載物空間，助你應付短途貨物運輸需要。此外，它亦可隨時變裝成一輛越野小Buggy，伴你到野外闖蕩，靈活多變，一車便可滿足你不同時候的移動出行需要。