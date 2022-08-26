馬國明代湯洛雯澄清冇P圖：係我笑到有啲面容扭曲！

藝人馬國明與胡定欣今日（26日）為無綫劇集《白色強人II》宣傳，活動後二人即場捐血。馬國明表示今次是首度捐血，由於他昨日才抽血驗身，所以今日捐血的分量比正常少：「公司問我介唔介意捐血，我每年都會抽血驗身，所以我唔驚抽血，不過尋日驗身都抽咗咗7、8筒血。（女友湯洛雯有冇年年驗身？）佢冇，佢仲後生，我就年年驗，近年對健康注重咗。」他指女友已出發到澳洲工作，但自己都不愁寂寞，要在家打理2隻小貓，加上亦有工作。

提到湯洛雯（靚湯）日前上載2人合照，網民質疑靚湯P圖太重手，以至馬國明變歪嘴，馬國明代女友澄清：「嗰張相佢冇P圖，係我笑咗成晚，所以笑到有啲扭曲，我可以做證佢冇P，咁其他相就唔知啦！其實好多女仔放相上網前都會執一執相、都係人之常情，有啲男仔都會，但我就唔識執。」

另外，馬國明在陳敏之的訪問節目中，自爆想旅行結婚，他稱的確有想過：「香港結婚有少少做騷感覺，我想簡單啲，其實未認真去傾。（你話將來結婚生小朋友，靚湯會整唔見小朋友嘅出世紙？）我好緊張啲文件，收到就會放得好整齊，但佢就好隨意，所以有機會唔見。」