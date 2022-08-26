海鮮主題自助餐　犒賞自己同身邊人

辛苦搵來自在食，每日辛勤工作就是為了食餐好，除了一日三餐外，周末放假當然要食餐更好添喇！為了慰勞自己同身邊人，種類多多、食材用料優質的自助餐可以說是不二之選，一家大小都可以隨心所欲揀選心頭好，如果巴絲打同屋企人喜歡食海鮮，今日介紹幾間均以海鮮為主打，務必讓大家擦個滿足！

鮑魚做主角

香港人愛吃海鮮，尖沙咀金域假日酒店的Bistro on the Mile咖啡廳就由9月1日至10月31日帶來全新的「鮑魚匯聚‧鮮味之最」自助晚餐，以鮑魚海鮮為主題，當中鮑魚更是主角，有「海洋的珍珠」美譽的鮑魚是海味四寶之首，營養豐富，含蛋白質、鐵、鎂、鉀、維他命B雜等；具平肝、養陰、固腎之效。餐廳總廚選用多款鮑魚炮製成香煎鮑魚蟹餅、陳皮清蒸九孔鮑、鮑魚白菌酥盒、蒸鮑魚配鴨腳花生、鮑絲鮑汁海參燜冬菇、鮑魚冬菇燴伊麵、鮑魚雞粒炒飯等菜式，前菜亦有鮑魚銀芽沙律、鮑魚雜菌沙律、韓式鮑魚冷麵沙律、鮑魚海蜇沙律、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯及鮑魚配紅酒梨串等，「鮑」有驚喜！主題菜式以外，更有特色燒烤海鮮、即開新鮮生蠔、凍蝦、凍藍青口、麵包蟹、翡翠螺、花膠圓肉燉老雞湯、鴨肝釀火腿雞卷、日式鴨肝壽司卷、日式蟹肉鴨肝蒸蛋、香煎羊扒、燒西冷等美食，星期五及六更增設凍龍蝦和香煎鴨肝。壓軸甜品更是數不完，源源不絕供應的Haagen Dazs雪糕、椰子杧果蛋糕、焗芝士金寶布甸、青蘋果意大利芝士蛋糕、牛奶朱古力奶凍、香杧杯及葡撻等美味甜品。用指定信用卡惠顧更享８折優惠，而使用消費券惠顧自助餐每位更可獲贈標準飲品一杯。

任食冷熱清酒

喜歡飲清酒的就不要過錯位於灣仔會展自助餐廳「薈景」於即日至9月30日推出的「夏の乾杯」自助晚餐，客人可以無限量暢飲男山清酒、清酒調製的雞尾酒及以清酒入饌的菜式，還有環球海鮮凍盤等。任飲清酒時，大家可以選擇味道細緻的冷飲或香醇甘甜的熱飲，兩者風味迥異。雞尾酒有用清酒、荔枝糖漿及梳打水調製而成Sake Sunshine，以及無酒精的Dream Green，混合了綠茶、柚子蜜、青檸汁而成，清新消暑，老少咸宜。清酒唔啱？自助晚餐還供應無限添飲指定紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水，總有啱口味之選。美食方面，有肉質軟嫩的日式清酒烤豬肋骨、爽滑鮮甜的鐵板煎大蝦、即煮的日式清酒蜆肉意大利粉等。而環球海鮮凍盤則種類多多，有加拿大波士頓龍蝦、新西蘭青口、麵包蟹及海螺等，還有多款日式刺身，包括帶子、紅蝦、三文魚、油甘魚及八爪魚等，佐清酒一流。熱盤方面，有同清酒好夾的爐煓燒及炸天婦羅等日式料理，以及沖繩豚角煮、和風醬油野菜炒雞及雜錦冷麵等；甜品則有清酒甘栗子霧絲蛋糕、清酒松露朱古力撻、甘酒糟香檸布丁、藍山咖啡海綿芝士餅、日本焙茶皇帝餅等。逢周三及四使用電子消費券付款，4位或以上可享8折優惠，其他日子則享85折優惠。

即煮環國海鮮

位於佐敦Eaton HK內的普慶餐廳，由即日起至推出全新的「狂野海鮮市場」自助餐，用不同烹調方法與風格炮製新鮮生猛海鮮，如即場炮製韓式火燄卜卜蜆、三文魚威靈頓配刁草檸檬汁、清蒸或快炒等方式即場烹調的扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、螺和八爪魚等。冷盤區也供應多款時令海鮮，有特選生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、螺和青口等，讓大家品嘗到海鮮最原始的鮮味。熱盤方面，有新加坡炒蟹、海鮮喇沙湯麵、周末晚上的香烤大鱔，還有西式的三文魚威靈頓配刁草檸檬汁、香烤波士頓龍蝦伴芫荽牛油等，雲集多款中西海鮮美饌，令人回味無窮。