劉溫馨暴食症完全康復　低胸露背搶Fo

視帝陳豪與劉溫馨今日（26日）現身劇集宣傳活動，溫馨以低胸露背裙上陣，非常吸睛。一齊宣傳的馬國明與胡定欣即場捐血，溫馨指自己有點貧血，故不宜捐血，而陳豪強調支持捐血：「現場太多人，我小心少少，我會去捐血站捐，我係穩陣啲。（依家仲係咁小心？）因為有小朋友，加上確診數字最近不斷上升，所以盡量小心。」提到太太陳茵媺為準備復出作以至周身傷，陳豪透露對方已差不多康復：「佢之前係過分訓練，所以傷咗啲，依家冇得唔抖，佢今次個角色比較重會辛苦少少。我都好期待，佢差唔多10年冇拍，我同佢合作都好大壓力，我哋一直有共識，比較抗拒一齊拍同一套劇，因為怕觀眾覺得膩，但佢今次復出如果換另一個男主角，我個心又會有少少唔舒服，我都希望做佢背後男人，未知有冇親熱戲，我同監製講盡減少。」

溫馨之前患上暴食症，她透露已完全康復：「依家個食量正常番，知道咩叫飽，以前唔知飽，好辛苦，控制唔到，好似喪屍咁狂食，仲去超巿掃貨，食完又好內疚，之前好黑暗，可能之前節食得太誇張。（瘦番？）仲未瘦到以前咁弗，仲差幾磅，會用健康方法減，唔會節食同唔會喪做運動，令身體負荷唔到，所以大家唔好亂減肥。（自信心返晒嚟，所以着得咁性感？）係，今日花好多時間着呢件衫，呢套係經理人揀，今日係最後一次宣傳，所以着靚啲。」