本日日本：另類型格！必穿話題「滋味」潮鞋

近年潮流品牌紛紛搶着玩跨界合作，當中就連飲食界也是熱門的聯乘對象，最近日本便有運動用品公司忽發奇想，竟然諗到將最高級黑毛和牛融入運動鞋設計當中，該鞋既有雪花肉紋理圖案同時又「毛茸茸」，將美味與時尚融為一體，一推出便成為焦點熱話，身為潮友怎可以錯過！

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經典鞋款 藝人協力

日本知名運動鞋店atmos，找來了日本演藝圈的肉食愛好者寺門義人協力，將運動用品品牌ASICS旗下的經典鞋款GEL-LYTE III OG融入黑毛和牛元素，推出了別注版ASICS SportStyle GEL-LYTE III OG PRIME，鞋身使用了毛料來呈現牛的感覺，鞋跟則以金色刺繡繡上代表最高牛肉等級的PRIME字樣，及KOBE、MATSUSAKA、OMI三個黑毛和牛品牌，而鞋墊更使用雪花和牛作圖案，無論內外都充滿了心思。現於特設網站有售，每對售￥20,350（約HK$1,160）。

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人氣章魚燒 紀念第2彈

日本人氣章魚燒店「築地銀だこ」慶祝開業25週年，今年3月和運動鞋品牌blueover推出聯乘鞋款，最近再接再厲推出第二彈SHV3 × GDC_25ANV（左圖）。分別有預購限量款及現售款，前者使用耐磨尼龍布料CORDURA，特點是抗切割能力強及呈現皺摺的質感；現售款則附有序列號，材料選用了光滑的皮革及絨面皮。鞋款設計上兩者大致相同，左腳外跟繡上「築地銀だこ」的人氣角色Takobo，鞋底更模仿章魚燒鐵板的樣子。各售￥23,650（約HK$1,348）。

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點心麵圖案 玩轉吉祥物

要數日本歷史悠久的人氣零食，童星點心麵必定榜上有名。由於甚受大人和小朋友喜愛，連潮牌都打它的主意，推出聯乘產品。這款Reebok聯乘童星點心麵運動鞋依據1983年誕生的經典鞋款Classic Leather來設計，紅白色為主，鞋身印上Ramen（拉麵）字眼及點心麵圖案，鞋踭位則印上兩位吉祥物Hoshio君和Bay-chan的圖案，一左一右，而鞋墊同樣都是童星點心麵圖案，粉絲們見到必定大愛！產品將於9月3日起在atmos網店限量發售，售￥13,200（約HK$752）。